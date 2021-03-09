「公司提加薪1萬」他心動了！內行見1條件狂勸：不值得啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 07:46:12
許多人在找工作時，除了工作內容之外，薪資、福利不外乎是首要參考條件之一。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，公司提出要幫他每月加薪一萬元，並開出背後條件，不禁猶豫是否該答應，許多內行網友見一項目卻紛紛急勸「不值得！」
原PO表示，目前是做行政類業務，工作時間還算普通，壓力也不大，但目前有一個新業務，技術資訊類的，不過工作需要on call（隨時待命），壓力也比較大，還有前手的爛攤子要處理，但每個月加薪一萬元，其實有點心動，不禁好奇求助廣大鄉民「大家覺得該不該衝一下，趁年輕多賺點錢？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友見「1條件」卻紛紛勸退，「on call才一萬，勸你不要」、「不如去跑外送，時間能自己控，on call你聽到手機震會焦慮」、「on call你不管洗澡、睡覺、大便都要帶著手機，泡溫泉、游泳都不安心，看電影更不用說了，手機開震動但手都要摸著手機」、「on call只有錢夠多才值得」、「on call長期下來就是精神損害，再多錢都不值得」。不過，也有少數網友認為「衝啊，誰知道你扛得住扛不住on call的壓力，如果剛好你天賦異稟，天生就是個on Call的料，不就正好」。（編輯：賴詠璿）