早餐店真的超好賺？過來人曝「生死關鍵」：收掉的一堆啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 07:48:58
台灣早餐林立，除了傳統的早餐店販售吐司、蛋餅、漢堡，還有豆漿店販賣燒餅油條、各式酥餅和甜鹹豆漿等。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，經過台北市某捷運站旁邊的早餐店，發現人潮爆滿，不禁好奇詢問早餐店是否真的很好賺？貼文曝光立刻引發熱議，釣出過來人曝「生死關鍵」，透露收攤的其實也不少。
原PO表示，經過台北市某捷運站旁邊的早餐店，發現人潮爆滿，一旁賣飲料的阿伯還說，該早餐店月營業額大概200多萬，網路也曾盛傳，一般早餐店若生意不要太差，每個月都有10萬到15萬元的淨利潤。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「還不錯，但是要早起備料晚收清潔，算是勞力活」、「要很早起床」、「你早上可以4點起床，就可以當早餐店跟農夫賺大錢」、「我朋友開早餐店，開賓利，給你們參考」、「賺啊，但很累，時差調整好還是一樣 3、4點起床，真的受不了」、「這麼好賺你怎麼不去賺」、「早餐店利很薄，要看成本」、「你只看到客滿的，問題是大部分都沒客滿」。不過，一票過來人透露，早餐店其實並非每家都很賺，其中「地點」也是一大決勝關鍵，「看地點，同一排5、6間永遠只有兩三間生意好」、「好賺也要店位置好，想要位置好，房租又貴」、「收掉的一堆啊」、「你看一條街有幾家就知道了」、「看位置，多的是開一年不到就收攤的」、「你只看到賺的，其實開幾個月到一兩年收起來的更多」。（編輯：賴詠璿）