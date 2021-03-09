外送員深夜突加LINE！驚傳「這1句」　女嚇：他有我地址

近年來美食外送平台正夯，民眾只需要在家動動手指，就會有美味的餐點送上門，大大改變了不少人的消費模式，卻同時衍生出許多個資外洩的問題，對此，就有一名女網友抱怨被外送員私自加LINE，對方還直接問「可以交朋友嗎」，讓她超傻眼。

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該名女網友昨（8）日在社群平台《Dcard》發文，表示她7日因為下大雨叫外送，在外面等了一陣子都不見外送員和餐點，可是卻被按了「完成訂單」，所以也聯繫不上對方，她便聯絡了客服人員，「然後外送員的電話馬上就打來了，之後也有成功拿取到餐點」。

原PO也提到，事隔一兩個小時後，她發現有陌生人竟然加了她的LINE，並私訊她「可以跟妳交個朋友嗎」，但原PO並不知道對方是誰，於是回了「請問從哪裡加我的」，這時對方才坦承自己是「晚上搞烏龍的外送員」，但這也讓原PO超傻眼，當下就沒回對方並將他封鎖，可是她也很擔心，「他有我的電話和住址，真的很可怕，叫外送那麼久了，這真的很傻眼」。

▲女網友PO出外送員私訊她的對話內容。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過卻有人表示，是否為外送員的「外表」不怎麼樣，「一定是人家不帥齁，嘔嘔嘔嘔」、「如果今天對方長得很帥，風向應該就是閃光get」、「真的，可惜不帥 不然劇本應該不一樣」，立刻引發眾人熱議，「超噁超噁超噁，不管長得多帥，這種行為真的很噁，超可怕」、「前幾樓到底有什麼事，一直扯外送員長的帥結局不一樣，就算今天外送員再帥，噁心就是噁心，誰想跟這種人交往？性騷擾不分性別、年齡、長相」。（編輯：郭佩蓉）