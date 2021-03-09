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用「土鍋」煮火鍋風味更棒？美食家揭1神秘關鍵：超級讚

編輯中心/綜合報導

2021-03-09 10:47:15｜2021-03-09 10:47:42

火鍋
▲用「土鍋」煮火鍋風味更棒？美食家揭1神秘關鍵。（示意圖／翻攝Pixabay）
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。但近日卻有網友在網路上表示疑惑「如果用『土鍋』煮火鍋是否風味更棒？」沒想到就有美食家指出，用土鍋勝於一般鍋子的神秘關鍵，直言「超級讚」，引起熱議。
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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「用土鍋煮火鍋是不是更好吃」的文章表示，「每次看日本人用土鍋煮火鍋，感覺就是特別好吃的樣子，但如果真的有比較好吃，為什麼好像沒看過什麼店家火鍋用土鍋？」原PO更接著表示「都是很一般鍋子的樣子，台灣好像也很少有家裡會準備土鍋，但是火鍋用土鍋煮，看起來真的好像特別好吃啊，但到底有沒有比較好吃呢？如果真的有，用土鍋煮的火鍋，會有什麼特別呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有美食家吐出了關鍵，留言區蓋起高樓。
▲美食客網友們紛紛留言表示土鍋勝於一般鍋的關鍵在於「保溫效果佳」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲美食客網友們紛紛留言表示土鍋勝於一般鍋的關鍵在於「保溫效果佳」。（示意圖／翻攝自pixabay）
美食客網友們紛紛留言表示土鍋勝於一般鍋的關鍵在於「保溫效果佳」，「看起來很保溫，但沒用過這個煮」、「保溫效果佳」、「吃要久煮的薑母鴨、燒酒雞跟羊肉爐會有差」、「家裡有兩個這種鍋，煮火鍋視覺上超級好吃」、「可是土鍋有可能自己煮一煮破掉吧」。
事實上，根據《自由時報》報導，土鍋泛指一般由陶土燒製成的鍋具，有著「導熱穩定、受熱均勻」的特性，能讓鍋內保持在一定的溫度，可持續讓食材釋放出美味，也因此成為煮火鍋的最佳利器，而一般的土鍋可用於瓦斯爐直火加熱，若是電磁爐則建議先詢問店家，而在使用土鍋時要避免「溫差過大」，最好是以小火慢慢溫熱整個鍋子，放入食材後再轉大火，以防土鍋底部因微差過大而龜裂。（編輯：王柏文）
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