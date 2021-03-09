想買中古屋！他意外看穿仲介「開價奇套路」：差點被唬了
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 11:42:00
近年來房價持續上升，讓不少人也打算從中古屋入手。然而就有一名網友表示，自己看上一間中古屋，沒想到仲介的「開價套路」也令他感到無奈。
一名網友在臉書《爆怨公社》表示，「近期有購屋需求，在中壢看中古屋，房仲介紹一間二房一廳含平面車位，開價768萬，去現場看了以後，覺得屋況ok無需大整理，感覺還不錯」。沒想到仲介看出原PO有些心動，隨即開口「之前有客人出價700萬，但是屋主考慮以後沒有賣」，更要原PO出價高一點讓他去談。而原PO聽完，則回應再考慮看看。隨後原PO回家仔細研究當地市場行情與實價登錄，才發現「同棟大樓同樓層同坪數」的一間房，在半年前成交價僅560萬，才發現「很明顯是同一間房子，應該是投資客買來要轉手賺價差」。原PO看完後估算，認為這間房得合理價630萬左右，而仲介要求的7百萬以上實在超乎範圍，加上投資客的房子應該很難殺價，便決定「所就先去看其它間房子了」。沒想到該仲介後來態度仍相當積極，一直詢問原PO的意願，更稱「有客人出630萬去斡旋了」。仲介又問他們要不要「加一點到650萬」，好讓自己去談看看。但這樣的價格差異也讓原PO傻眼「之前不是說有人出到700萬？所以都在唬爛就對了？還好沒有被呼攏」。完整過程曝光後，也立刻掀起討論，不少人也紛紛感嘆回應「有好的物件房中店長自己就會先買走，待轉手，不僅可以賺仲介費還可以賺利差，流出市面的大多數都是物件偏高的物」、「你再等等~房仲就主動邀功降價了」、「價錢只會越講越低，他一開始講太低就沒戲了」、「仲介只要看買家有心動就馬上出擊」。（編輯：潘毅）