為何「雞排價格」年年高漲？過來人吐1差別：吃過35元的
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 12:05:53
台灣的美食眾多，許多小吃更是聞名國際，例如珍珠奶茶、雞排、臭豆腐等等，不少外國人來台觀光必定要吃上一份。但近日卻有網友在網路上表示疑惑，「為何『雞排價格』會年年高漲？」沒想到就有過來人點出一個關鍵差別，直言「我還吃過35元的」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「以前一塊雞排才賣30元是真的嗎？」的文章表示，「從以前到現在只有吃過55跟60元的，聽家裡的人說，古早以前一塊雞排才賣30元，這是真的嗎？還是唬爛的阿？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情的過來人揭露了「雞排年年高漲的原因」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「只吃過35的」、「我那個年代還有25的」、「只吃過3片100的」、「20年前吧，網咖一小時10元，漫畫店一本5元，美好的年代」、「6年前我高中時，學校附近還是有一片30的，不是說很好吃」、「以前是50元可以一組雞+飲，雞排35、珍奶15，已經回不去了」、「奶雞一組50的年代...」、「80年次，珍奶25薯條20雞排40」。甚至更有人指出「雞排狂漲」的原因，在於「店租和水電」，「現在什麼都漲，現在賣炸物不好賺」、「以前我在新竹吃一塊35，超大一塊比便當還飽，後來房東惡意漲價收了」、「雞肉成本高+水電+租金」、「租金佔8成，應該討論租金強制申報制度了」、「租金漲的啦，沒有哪個傻子會拿銷量開玩笑」、「看地點，路邊攤60內，百貨公司可以貴一點」。（編輯：王柏文）