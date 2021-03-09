詐騙集團總拿「千元大鈔」炫耀？知情人揭台人心態：太神
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 12:22:51｜2021-03-09 13:18:44
台灣詐騙案件近年來層出不窮，招數種類更是五花八門，從交友詐騙、援交詐騙、信用卡詐騙、詐買遊戲點數等，民眾可以說是防不勝防，近日也有許多詐騙集團常常在社群上PO許多「千元大鈔」，因此這也讓網友們不解「為何詐騙集團總拿『千元大鈔』炫耀？」沒想到就有知情人揭露了這樣做的暗黑心態，直言「太神了」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼一些人老愛把幾疊千鈔拿出來炫」的文章表示，「幾疊千鈔了不起也才幾十萬，幾十萬是有很多嗎，幾個朋友把存款拿出來湊一湊就有了，甚至很多鄉民或路人一個人就有幾百萬存款了，只是要不要換成現鈔而已，到底幾梱千鈔是有什麼好炫的?」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有人揭露了詐騙集團的「暗黑心態」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「就詐騙集團才在秀真鈔，拿出對帳單都不敢」、「講真的，這種在FB從很久以前到現在看的很多了，公司的越南作業員常常這樣曬，只是曬個十萬左右沒到幾十萬」、「可能騙一些人真的蠻有用的，才會百試不厭」」、「騙沒看過鈔票的人吧」、「都嘛借來拍照的，跑車也是」。更有知情人表示，這些詐騙集團就是抓住了現在的台灣人工作領「死薪水」的心態，來吸引民眾上當，更利用了「在工作上累個半死，不知道什麼時候可以成為有錢人」，因此PO出千元鈔可以讓人有一種「老天爺終於眷顧我」的感覺，因此更吸引人誤以為用詐騙集團的方法就可以「賺得更多」，許多網友也紛紛認同「千元鈔不是給你看的，是給拿不出千元鈔的人看的，台灣人有三成沒存款，太神的利用這樣的心態」、「因為普通人十萬都沒有」、「很多人都領得出來，但能輕鬆領的不多」。（編輯：王柏文）