男拚證照當一年保全！喊「想隱藏過去」 網猛勸退：別鬧
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 15:01:48
近年來低薪問題，已成為社會新鮮人共同遭遇的問題，有不少年輕人會透過考取證照，希望能夠過獲取專業證照增加薪水。不過考取證照並不容易，除了得花費一筆報名費用外，恐怕也得付出大把時間苦讀相關領域才有收穫。近日就有名網友表示，自己為了能夠在考取證照期間有收入，兼職過一年的保全，如今卻想「隱藏這段過去」。
這名網友在PTT的Salary版上發文提問，他表示自己在準備考取證照的時候，擔任保全職位大約有一年的時間，如今證照考到了，將從保全離職，不過卻在找下份工作前擔心公司面試會收健保轉出單與離職證明，他就苦惱求助「當保全的這一段覺得不怎麼光彩，想要隱藏掉，但聽說公司好像會要這兩樣東西？請問怎麼辦呢？」。文章曝光後話題掀起眾人熱議，有網友指出其實他在考證照的同時兼任保全的經歷相當勵志，不必妄自菲薄，「為何覺得不光彩？就說在準備證照找個過渡的工作就好啊」、「考證照兼做保全很勵志啊為什麼要隱藏」、「比時間空白好解釋多了」、「覺得你想太多了」。另外也有內行針對公司對於健保轉出單與離職證明的需求解釋，「你就說一邊準備考照一邊要養活自己所以去做保全，健保轉出單是為了避免重複投保」、「如果你刻意不提，中間空白太長，主管如果好奇請人資查一下勞健保投保記錄馬上就知道了，隱瞞對自己沒什麼好處啦！刻意想掩蓋反而對你形象扣分」、「勞健保ㄧ查就知道了，當PM前會查」。（編輯：楊智傑）