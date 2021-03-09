翻男友手機見「汽旅房卡」！老司機秒戳1疑點：不只是約
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 16:11:32｜2021-03-09 16:12:34
不少熱戀中的伴侶時常會希望另一半能夠坦誠相待，對於彼此手機內的照片、聊天訊息也會感到好奇，近日就有女網友抱怨，自己從男友的手機相簿中發現一張「汽車旅館房卡」的照片，一問之下男友才坦承是從群組下載要跟朋友開玩笑用的，但旅館位置離男友家實在太近加上照片中的掌紋就讓這名女網友相當懷疑，留言中意外釣出老司機解釋，同時掀起眾人討論。
這名女網友在社群論壇《Dcard》上指出，自己發現男友手機相簿內有張手拿著汽車旅館房卡的照片，逼問後男友卻表示這是從聊天群組內下載的，「要騙朋友自己其實有約過」，不過原PO卻發現這家汽車旅館剛好男友家附近有一間，此外照片中的掌紋也像是男友本人，這就讓她不禁擔心究竟是自己小題大作還是男友真的背著她偷吃。文章曝光後引發熱烈迴響，有內行網友紛紛出面提供小技巧可以讓原PO檢驗，「如果是截圖或下載，照片上面只會顯示時間；如果是拍照，照片上面會有地點」、「幫補定位怎麼查，打開iPhone依次進入：設定、隱私權、定位服務，拉到最底，選擇系統服務、重要位置、歷程記錄」、「手掌紋騙不了人，不然原po可以搜看看網路上有沒有這張圖，他找得到妳也一定找得到」、「問他是騙哪個朋友，想知道那個朋友的反應，最好叫他給妳看對話紀錄」。此外，留言中也有老司機補充表示這其實不是約砲證據，「應該是拍給小姐看的吧」、「拍給外送茶看的啦！馬夫會要知道小姐在哪一間、哪一房」、「喝外送茶，忘記刪除，通常要證明有開房間才會派小姐出門」、「這種明明就是約外送茶，開好房後要拍房卡是要給小姐看」、「這不是亂想，雞頭都會要求客人將房卡號碼拍下來，再由她轉傳給小姐」。（編輯：楊智傑）