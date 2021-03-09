婆婆要求月給1萬！人妻訴苦遭尪嗆 「真實理由」網驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 16:28:18
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。近日，就有網友抱怨，自從公公去世後，婆婆要求她的3個兒女每個月各拿2萬元給她，就連媳婦也要給1萬元，她向老公訴苦後，對方竟回「1句」，讓她相當氣憤，貼文也引起網友熱議。
原PO日前在《靠北婚姻2.0》表示，自從公公過世後，婆婆就認為小孩會把財產拿走，並將她放生拋棄，於是要求她的3個兒女每個月各拿2萬元給她，就連媳婦也要給1萬元，由於老公是個孝順的兒子，所以她不論怎麼溝通，對方總是說「妳嫁過來吃我家米、用我家水電、住我家，有什麼理由不給的嗎？」這讓原PO聽了相當氣憤，「那我反過來說，我老公是不是也要給我爸媽？我爸媽養我這麼大，憑什麼我給我爸媽生活費，你給你媽媽生活費，我也要給婆婆生活費？」最後只好上網詢問網友，「想請問大家遇到這種事情該怎麼溝通？」許多網友看完也傻眼，「那老公幹嘛不幫忙出」、「婆婆孝親費是老公給就好，不然也叫他給妳爸媽1萬孝親費才公平吧」、「叫他拿同等的價格給妳媽媽，這樣才公平」、「老公說的話也太扯，有什麼理由要給才對吧」、「各人父母的生活費各人承擔，這樣會比較合理」、「這真的豬隊友，母湯」。（編輯：許智超）