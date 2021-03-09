工作該不該裸辭？女曝2擔憂 過來人吐經驗談：要想清楚
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 16:32:57｜2021-03-09 16:37:24
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。而最近就有網友在網路上表示疑惑「工作該不該裸辭？」更同時點出2點擔憂，沒想到這讓過來人紛紛吐露自己的經驗，直言「要想清楚」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「裸辭多久找到新工作呢」的文章表示2個擔憂，「最近也想裸辭，都還沒找到新工作我就想裸辭了，雖然很怕找工作要花很長久的時間，但我還是選擇直接裸辭可能比較好，雖然裸辭會被碎碎念啦，但比起痛苦的工作，我更想裸辭充電再找新工作」，原PO也直言「好想待業，好好休息一陣子，很多人說待業會變得更懶散，都勸我不要裸辭，找到新工作再裸辭，但現在工作已經讓我想直接裸辭，有一點小存款不多，所以不怕裸辭」，最後她也疑惑「大家裸辭多久找到新工作呢？待業的期間都在幹嘛呢？當初為什麼想裸辭，裸辭有後悔嗎？想知道大家裸辭的經驗」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「曾經裸辭過，一開始覺得很輕鬆沒錯，不過時間拉長了，心裡會很不安，是自己會有壓力的那種，但我也認同原po說的，如果真的撐不下去裸辭會比硬撐好，至少不用面對討人厭的工作和人」、「現在待業邁入第五個月，自己很慌」、「待業過快半年，有工作是不容易懶散的也有錢可用，沒工作就會想天天追劇不想找工作，因為壓力大兼有焦慮感」、「裸辭剛開始很開心，但隨著時間會越來越慌，而且如果中間隔太久沒工作，都會被問原因」、「勸你還是趕快找工作，沒消息的時候，看書、找事情做，人只要閒置久了就會怠惰」、「絕對不裸辭，沒辭之前是別人挖角你，辭了之後是別人施捨你，薪水完全談不動」。而綜合以上網友的經驗，可以看到「是否有存款支撐」是一個很大的重點「有錢就沒壓力，沒錢你沒得選」、「裸辭，錢錢要備夠」、「看經濟壓力喔，畢竟現實問題也要考慮」、「一定要有錢才會有裸辭的底氣」。（編輯：王柏文）