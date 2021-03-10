房市／竹北夫妻最愛這國中 結婚就卡位
財經中心/綜合報導
2021-03-10 08:00:00
新竹科學園區工程師擁有高收入，不少人購屋時，即把「學區」納入考量，不過明星學區窄門難進，其中竹北的成功國中因升學率高，又需設籍7年以上才有機會就讀，不少年輕夫妻結婚後還沒懷孕前或孩子還在學齡前時就已搶至周邊購屋「卡位」。
該所明星學校「成功國中」位於竹北的縣治二期內，因為區域內的興隆國小也是明星學校，因此周邊幼兒園、補教業和安親班等林立，也因為學區很熱門，不少家庭準備生育前就來超前部署搶學區宅。信義房屋竹北莊敬店店長彭厚誠表示，年輕家庭多以三房為優先考量，若是總價在1500萬以下的親民房價、採光好、通風好的外棟物件，通常想買不一定買的到，要賞屋還需抽籤，有的家庭要等一段時間才能找到理想的房屋，因此區域內也有部分社區大樓整棟大樓都規劃室內坪數5坪左右的夾層套房，因總價低，但每坪單價較高，約45-50萬，總價約500萬左右，也有一定的買氣。因為家長搶購屋卡位，向上推升成功國中周邊的房屋的房價，若要找總價千萬以下的房屋已難找，彭厚誠表示，平價建商品牌的中古大樓房價已從去年上半年每坪30萬，漲至35萬，若是預售屋則每坪來到40-45萬。新竹縣府也因應新生爆滿的問題，規劃在竹北增設一所國小與國中，彭厚誠觀察，因新設國中的辦學成績仍待時間發酵，再加上家長對成功國中根深蒂固的好感印象，因此成功國中周邊房市因為學區的購買熱度還會延續一段時間。此外，縣治二期內因腹地小，再加上公共建設、生活機能逐漸到位，有竹北運動中心、也將蓋新竹縣立總圖書館，鄰近的竹北遠百商場也將於今年開幕，種種居住利多，也成為推升成功國中學區附近房市買氣的加分條件。