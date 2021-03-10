房市／方浩銓正向迎戰 區業績連兩年翻倍
財經中心/綜合報導
2021-03-10 08:30:00
許多人遇到挫折時，第一時間常常是抱怨甚至放棄，但信義房屋中五區協理方浩銓反其道而行，他的字典裡沒有「挫折」，因為「挫折就是成長機會」。這樣的正向心態，讓他擔任房仲時期就快速晉升，15個月當上店長；從事管理職後，即使在房市低潮期接任業績不佳的分店，該店業績不但逆勢成長，更連續2年拿到全國成交TOP店，接任區主管至今2年，該區業績連兩年翻倍成長。
方浩銓擁有南台科大行銷管理、國際金融雙碩士學位，他說，因為攻讀研究所及當兵，較同儕晚了將近4年才出社會，因此當時加入信義房屋「聚英計畫」，就是希望透過完整教育訓練、晉升方式，以最快速度讓自己成長，目標當到管理職。由於目標明確，行動也更為精準，因此當年他在台北市內湖區擔任房仲經紀人，不到3個月提前轉正、拿到新秀獎，14個月升任專案經理，隔月就接任店長。當時之所以迅速達標，方浩銓認為最重要就是人脈經營。他鎖定內湖兩個社區，一個是眾家房仲爭相經營的「紅海市場」，另一個則是還沒有學長姐經營，但他認為具潛力的別墅社區。透過頻繁到社區走動、服務，從一開始「委託都是問來的」，漸漸地，熟識住戶開始主動告訴他哪一戶有買賣需求，且因服務成效好，回饋介紹還越來越多，使業績表現自然出色。接任店主管後，方浩銓2014年南下台中接任崇德店，當時台灣房市從高點開始走下坡，除大環境交易量能萎縮，該分店業績也常吊車尾。方浩銓說，外人看來此時接下這樣的分店，肯定是一種挫折，但他反而認為很有成長空間；他的做法是，考量當時是買方市場，買盤多持觀望態度不願進場，他就帶著同仁深入經營買方，考慮對方需求，「精準買代尋」最適合每位買方的物件，再加上公司提供許多保障客戶的服務，使客戶黏著度高，業績也倍數成長，連4年全中區業績第一，且在他帶店最後2年，該店成交件數蟬聯全國排名第一。方浩銓帶團隊有積極正向的風格，還有成交速度快這項特色，舉例來說，當時崇德店有8成的成交物件，都是1天內收斡旋、洽談成交。他直指，深耕、精準的服務，取得客戶信任，只要有效率成交，就會更有動力接委託，形成正向循環；此外還要調整心態，不要覺得自己做不到，反而要很有信心去做，越是困難、越是挫折，越要看成轉機與成長機會，就是業績爬升的關鍵。特別的是，這樣的業績表現曾躍上媒體版面，有建設公司特地將新建餘屋交給他，不到3個月，別人賣不出去的3戶中高總價透天別墅，就通通成交了。2年前接任中五區區主管後，方浩銓持續將這套心法傳遞給店主管、同仁，他用教練式與服務式領導來帶人，例如親自開課傳遞銷售經驗與思維，推動「顧問式銷售」、建立學習型組織等。由於全區觀念、共識與文化都相當一致，互幫合作成長，是前兩年全信義房屋全國連續成長最多的業務區，而今年，目標還要再成長5成以上。