非誠勿擾！貓咪送養開「12條件」 網看傻：比找老公還挑
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 17:30:22
現代人對寵物的關愛不下於親生孩子，若是家中的毛小孩需要送養，尋找合適的下任主人總是非常慎重，絕對不能隨便行事。不過有位網友打算送養照顧了數年的虎斑貓，開出了洋洋灑灑12項條件，男須役畢女須已婚，還要「自有房產、室內坪數大於42坪」，讓大家全看傻，直呼根本比「挑老公還嚴格！」
有位網友在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部CrazyCat club》發文，透露自己照顧數年的「極品親人虎斑」要送養，原PO盛讚貓咪「人見人愛的可愛」，只希望善心人可以給牠一個溫暖的家。但原PO對善心人的要求可說有點多，洋洋灑灑列出了12項條件：＃謝絕40歲以下、學生、情侶認養。＃男須役畢，海軍陸戰隊佳，謝絕免役、替代役、補充兵、國民兵。＃女須已婚，有生小孩男生佳，謝絕離婚、再婚、單親媽媽。＃不可關籠、不可放養、不可綁繩、不可遛貓、不可店貓。＃謝絕居無定所、低收入戶、現金收入、媽寶、啃老族、富二代、家戶年所得低於新台幣150萬以下者。＃謝絕憂鬱症、躁鬱症、亞斯伯格症、ADHD、HPV、AIDS、梅毒感染者、有重大傷病卡、身心障礙手冊、四肢不全、過敏性鼻炎、類風濕性關節炎、糖尿病、高血壓、高血脂、有陰陽眼、習慣性脫臼者。＃限居自有房產，地點限台北市或新北市板橋、新莊、永和、中和、三重、蘆洲等地區，室內坪數須大於42坪，謝絕迷你套房、兇宅、海砂屋、輻射屋、外縣市偏遠地區。＃須家訪、須配合安全防護措施。＃每日需至少2餐濕食。＃每日餐費單價不可低於新台幣50元，每年定期預防注射。＃須配合每週至少訪視一次，每日定期傳照片關心。＃認養者須簽署有法律效力的認養協議書，經合格民間公證人見證，並出示雙證件正本、房屋土地及建物所有權狀正本、近三個月內全身健康檢查報告、近三年綜合所得稅扣繳憑單或薪資轉帳證明。誇張條件讓網友看傻，紛紛在底下留言吐槽說，「來反串的？」、「笑死，這認真的嗎」、「這種認養條件你還是自己養著吧！你不說我還以為在相親挑女婿」、「捨不得送養就直說吧」、「貸款都沒這麼難」、「這是要養貓還是嫁女兒」。（編輯：倪浩軒）