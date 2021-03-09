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麥當勞推優惠券！他驚「大薯買一送一」消失　公關回應了

編輯中心/綜合報導

2021-03-09 18:29:48

▲麥當勞薯條深受許多人喜愛。（圖／pixabay）
▲有網友發現，這次優惠券竟少了「大薯買一送一」，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自pixabay）
炸薯條有著清脆口感與馬鈴薯的獨特香氣，成為許多人熱愛的食物。近日，卻有網友發現，麥當勞推出的暖春優惠券竟沒有「大薯買一送一」，讓他不禁崩潰直呼「這樣是要我肥宅如何點啊？」貼文一出也引起熱議。
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原PO在《Dcard》以「越來越盤的麥當勞？」為題表示，他看到麥當勞新出的「暖春優惠券」後，竟發現以往都有的「大薯買一送一」消失了，讓他忍不住說「大薯買一送一呢？以往的大薯買一送一優惠呢？怎麼不見了！這樣是要我肥宅如何點啊？」
▲有員工透露，之前有客人一次「買15份送15份」，讓他鏟薯條鏟到心死。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有員工透露，之前有客人一次「買15份送15份」，讓他鏟薯條鏟到心死。（示意圖／翻攝Pixabay）
許多網友也紛紛回應，「有優惠券使用就不錯了」、「雖然也覺得大薯沒有減少購買慾望，但會優惠還是不錯啊」、「算了，只能先吃爆雞塊了XD」、「可是雞塊買一送一很猛欸」、「別把優惠當理所當然」、「人家也要賺錢，有出優惠真的很不錯了」、「沒給到你想要的優惠就說人家盤」。
另外，也有員工解答原因，「薯條的話，在今年過年前好像差點短缺」、「經理說這個月薯條虧損26箱，有頭緒嗎」、「疫情的關係薯條跟薯餅從國外運過來會慢，怕薯條跟薯餅進貨速度太慢所以就沒出了」、「因為每次薯條都會被各種理由客訴」、「大薯買一送一真的會累死，還有那種一次買15份送15份，鏟薯條鏟到心死」。
《NOWnews今日新聞》也實際詢問麥當勞，對此公關也回應指出，儘管這次的暖春獨享優惠券並無「大薯買一送一」優惠，但持續觀察市場情勢及消費者喜好後，仍推出全新的「六塊麥克雞塊買一送一」的超值選擇。（編輯：許智超）
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