拍攝者有救！小企鵝想逃鯨口 遊客「推一把屁屁」成功了
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 17:52:16
「就在剛才我們見證了南極州最美的事！」，一對旅遊部落客麥特（Matt Karsten）和安娜（Anna）紀錄下了大自然帶給人類的驚喜，原來是當時有一團觀賞南極冰山的遊客，發現一群虎鯨正在追獵一隻巴布亞企鵝，沒想到小企鵝在逃命過程中看見了一處「絕佳逃生地」，奮力一跳就跳上了遊客們搭乘的橡皮艇，模樣可愛讓不少遊客看了也驚呼連連。
根據英媒《每日郵報》報導，麥特和妻子經營著旅遊部落格《Expert Vagabond》，這段珍貴的畫面是2019年兩人參加南極旅行團時，在傑拉許海峽（Gerlache Strait）拍攝下來的影片。當時他們在觀賞冰山的行程中，原本發現了後頭有數隻虎鯨正恣意環繞優游，不久後便開始追獵著有「紳士企鵝」之名的巴布亞企鵝。原先艇上遊客都秉持著不願插手干涉的態度，想看看小企鵝如何逃出生天，或是虎鯨們能夠追獵成功。結果這隻企鵝在試圖加速逃離虎鯨過程中，意外發現眼前一艘橡皮艇，於是立刻改變方向奮力朝艇上跳。第一次與虎鯨拉開距離後，牠落地位置還沒抓好，腹部撞上橡皮艇直接被彈回海中，直到第二次嘗試才跳上橡皮艇旁，遊客見狀也忍不住出手「扶了一把」企鵝屁屁，讓牠成功登陸小憩。所有遊客看到這一幕也不禁為小企鵝歡呼，麥特在一旁記錄全程時更表示，自己就像親眼看到國家地理頻道會出現的場景，直到虎鯨最後游離了橡皮艇周遭，小企鵝才跳回南極海中，而一行人也快速駛離該區域，深怕再次打擾了這些意外之客。（編輯：楊智傑）