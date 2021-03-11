外媒列全球5大防疫奇蹟國　台灣成功抗疫名列首位

根據The China Post報導，西班牙第二大報「世界報」（El Mundo）於週一刊登疫情週年回顧特別報導，整理全球5大「防疫奇蹟國家」，而將台灣列為首位，並訪問衛福部長陳時中呼籲他國效仿台灣抗疫策略。
我是廣告 請繼續往下閱讀
世界報列出台灣、紐西蘭、韓國、日本及芬蘭為全球前5大防疫最佳國家，分析其對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的策略，並稱為「防疫奇蹟國家」。世界報也特別訪問了衛福部部長陳時中，以了解台灣作法，並以「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」3大重點下標。報導指出，「歐亞間國情、民情迥異，各國防疫政策需因時因地制宜，然而迅速動員、果斷決策、落實作為、統籌資源合理分配及訊息公開透明等防疫原則，值得各國參考」，肯定台灣的經驗足讓各國借鏡。陳時中以電郵向該報說明，台灣2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗有助快速因應疫情。又因鄰近中國，台灣迅速採取3大防疫策略，包括嚴管邊境風險、高科技及大數據社區防疫策略，以及強化醫療體系。陳時中表示，台灣中期目標是建立65%人口群體免疫力，迄今已簽署採購近2000萬劑疫苗，若疫苗供應順利，預估明年2月底前至少1500萬人將接種1劑疫苗。世界報為西國第二大報，報風嚴謹、立場動見觀瞻，每日紙本及電子報日覽量達500多萬人次，電子報不重複單一讀者近2500萬人次。（文章轉載自中央社）更多新聞請看The China Post