外媒列全球5大防疫奇蹟國　台灣成功抗疫名列首位

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報導指出，「歐亞間國情、民情迥異，各國防疫政策需因時因地制宜，然而迅速動員、果斷決策、落實作為、統籌資源合理分配及訊息公開透明等防疫原則，值得各國參考」，肯定台灣的經驗足讓各國借鏡。

陳時中以電郵向該報說明，台灣2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗有助快速因應疫情。又因鄰近中國，台灣迅速採取3大防疫策略，包括嚴管邊境風險、高科技及大數據社區防疫策略，以及強化醫療體系。

陳時中表示，台灣中期目標是建立65%人口群體免疫力，迄今已簽署採購近2000萬劑疫苗，若疫苗供應順利，預估明年2月底前至少1500萬人將接種1劑疫苗。

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（文章轉載自中央社）