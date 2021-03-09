超商食物買啥才內行？老饕狂推「神級組合」：真的懂吃
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 20:31:45
台灣路上隨處可見超商，店內架上不僅擺滿多款飲料、零食供民眾挑選，也時常推出新口味的美食，讓不少老饕興奮嘗鮮。對此，就有網友好奇詢問在超商買什麼吃才是「懂吃、CP值高」？釣出許多老饕留言曝光心目中的超商美食，引發熱議。
有位網友在PTT發文，透露自己在超商買了想吃很久的「青醬蛤蜊義大利麵＋鮭魚海帶芽飯糰」當宵夜，雖然享受美食的當下十分舒服，但之後想到這餐花了112元，還是忍不住有些心痛。於是好奇詢問大家，在超商買什麼吃才是「懂吃、CP值高」的選擇？問題一出，許多網友紛紛在底下留言分享內心答案，「肉醬義大利麵，真心不騙」、「和風唐揚雞，燻腸紅醬義大利麵」、「蒜味蛤蜊義大利麵」、「喜歡吃飯的話，有個海鮮焗烤飯，份量算多可以飽」、「咖哩牛肉歐姆蛋，咖哩雞排飯」、「羅宋麵包兩個就很夠了」、「綠咖哩」。除了單項美食，更有許多內行老饕推薦各種組合套餐選項，「茶葉蛋＋來一客＋飲料」、「科學麵加關東煮湯」、「科學麵＋湯＋茶葉蛋」、「花雕雞＋科學麵＋茶葉蛋＋關東煮」、「義式嫩雞花椰菜飯＋鹽麴雞腿溫沙拉」。（編輯：倪浩軒）