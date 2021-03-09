視察抽水支援灌溉 鄭文燦：市府多管齊下減少水庫壓力
記者李春台/桃園報導
2021-03-09 19:07:38
由於目前一期稻作還有桃三灌區每日需水量約7千萬噸，為確保農糧生產順利及減緩石門水庫耗水量，桃園市長鄭文燦今（9）日上午前往中壢視察抽水供灌情形。鄭文燦表示，市府多管其下優先取用埤塘水源及老街溪、新街溪等河川抽水支援，每日可提供5.76萬噸水量，有效減少石門水庫農用供灌水壓力。
鄭文燦表示，市府目前在老街溪及新街溪設置取水點，運用5台12英吋抽水機抽取溪水，原本目標是取水260萬噸，不過現階段取水順利，每日可達5.76萬噸水量提供，至4月下旬可提供345.6萬噸水量，比原先預定值超標，達成133%供灌水源，有效減緩石門水庫僅剩49.13%蓄水量的壓力。 另外為避免因自河川抽取水源造成生態破壞，鄭文燦說，水務局持續進行水文調查並隨時監控河川水文情況，目前對老街溪、新街溪的河川生態並無影響，且河川水質因工業排水管理得當，並配合農水署桃園管理處水質檢測，21項檢驗項目皆符合灌溉水標準，能夠確保農業灌溉用水安全。鄭文燦說，這次抗旱是多管其下，河川取水是創舉，感謝水務局及水利署、農水署等團隊全力以赴，讓一期稻作得以插秧播種；而除推動備援水源增設計畫，市府也透過現有改善及新增9口備援水井，加上原有15口公園備用水井及60口工業水井，每日可提供3.4萬噸水量，同時工業區配合執行節水計畫，只要用水超過千度以上的用水大戶都必須達到7%的節水目標。至於桃園市是否會比照其他縣市鑿井取水解決缺水危機？鄭文燦表示，目前的地下水井，其實台水公司在龍潭水廠附近也開鑿備援水井，並且使用中，「用地下水做備援水源是很正常的，市府自己也開鑿了15個備援水井。」他提到，北水南送為前瞻計畫的重要項目，除了板新給水廠可透過頂山腳加壓站與大湳給水廠轄區連通，達到跨域調度水源，自來水公司已完成桃園新竹備援管線，每日自平鎮淨水廠支援新竹水量21萬噸，已是北水南送最大量，目前雖持續穩定調度水源，未來仍需多方開發備援水源，確保北台灣用水無虞。