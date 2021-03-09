女同事狂搞小團體！他求問「該站哪邊」 內行教1招神解
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 21:23:09
踏入職場後除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。對此，就有網友分享，朋友換新工作之後，發現都是女生的小團體，各種猜忌讓他非常困擾，這穰原PO不禁好奇「該選哪邊才可以安穩度日？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，朋友才剛換新工作，最近卻一直來抱怨新工作的困擾，由於朋友的同事們幾乎都是女生，而且各自擁有小團體，還會互相勾心鬥角、猜忌，原PO才發現辦公室工作也不是很輕鬆，忍不住替朋友問，「該怎麼選才可以安穩度日啊？選強勢的？選人多的？」許多網友看完也開玩笑說，「男的就是被排擠的份而已，還想加團體」、「你確定能分清楚哪邊是哪邊？」、「放心，會先聯合起來鬥掉你，再互鬥」、「你什麼時候產生你有邊可以選的錯覺」、「如果夠帥，你不需要淌那些混水，如果是肥宅就被當工具人」、「當被大家討厭的那個就不用選了」。不過，也有內行的網友建議，不需要選邊站，只要做好自己的事就好，「上班零交集，下班速開溜，當透明人祈禱其他人不會搞你」、「不選，下班快跑！正解」、「裝傻，假裝不知道有小圈圈」、「選那邊都是地獄，下班快閃，上班打哈哈，才活得久」、「別選邊站，有八卦用聽的就好」。（編輯：許智超）