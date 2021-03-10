外送拿不了餐！竟連遇「餐點大盜」 他提1方法：該落實
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 00:16:45
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。近日，就有外送員抱怨，最近常跑麥當勞的訂單，但常常遇到「店家說有人拿走」的情況，讓他只好等待店家重新製作，足足浪費了15分鐘，讓他相當傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《外送員的奇聞怪事》表示，這幾天跑麥當勞的外送時，至少三次去拿餐，店家卻都說有人拿了，讓他覺得疑似有「餐點大盜」假借取餐名義，拿走免費餐點，讓他必須等待店家重新製作，足足浪費了15分鐘。對此，原PO也提出建議，若外送員以後拿餐，應該要落實簽名，「不然隨便一個人穿熊貓衣服，都可以進來拿免錢的吃」，這樣不但不會浪費彼此時間，也不會讓店家耗損嚴重。許多同行的網友也紛紛回應，「戴安全帽，監視器調出來也不知道誰拿走的」、「這種事遲早會發生，感覺非常亂」、「我反而覺得不意外，他們也沒在確認的，直接拿就走」、「我也被偷走過兩次」、「人手忙連對餐都沒時間，至少看下取單員的手機」、「主要沒人對點，有的店家是要看你手機才給的」、「沒辦法尖峰時刻，店員也沒時間核對餐點」。（編輯：許智超）