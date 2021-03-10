12生肖智商排行曝！榜首是「它」：看似普通實則滿腹經綸

每個人的認知能力不盡相同，若從命理學來看，智商與生辰八字及出生年月息息相關，而不同生肖的智商也各不相同。近日專攻生肖命理的搜狐號《金城風水館》專欄就公佈了「十二生肖智商排行榜」，趕快來看看自己排在第幾名吧！

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第十二名：生肖狗

屬狗的人行動力超強，執行能力也很強，但就是不太懂得怎麼去懷疑別人。或許是因為對別人盲目的信賴太多了，所以屬狗的人總是容易上當受騙。

第十一名：生肖雞

屬雞的人實在是老實人，總是按照自己的想法去推斷別人的想法，殊不知屬雞的人其實最實在啦，因此常常陷入被騙的感覺，屬雞的朋友，對別人說話時應該保存一份懷疑。

第十名：生肖龍

威嚴的外表，可惜沒有一顆洞察和體悟的內心。屬龍的人就是這樣，時常都誤會別人，若說是有智商，那些被他們誤會的人大概都不會同意吧！畢竟誰願意相信一個總誤會別人的人呢？

第九名：生肖虎

看似聰明的屬虎人，其實只是故最聰明而已，要不是人們和他們相處的時間長，可能還真的以為他們聰明了。

第八名：生肖兔

屬兔的人就是那種隨機應變能力超強的人，他們其實有時候容易莽撞，因此讓人不敢太過相信他們。

第七名：生肖豬

屬豬的人頭腦非常靈活，只要他們願意轉動自己的大腦，那麼把問題處理好其實也就是分分鐘的事，可惜的是，屬豬的人不願意多想，總是懶得思考。

▲專攻生肖命理的搜狐號《金城風水館》公佈了「十二生肖智商排行榜」，趕快來看看自己排在第幾名吧！（示意圖／取自pixabay）

第六名：生肖羊

屬羊的人最出眾的是領悟能力，因為對事情看得通透，所以是十二生肖中比較聰明的人，只是屬羊人雖然看得很準卻不擅長謀劃，因此稱不上是大智慧，但是自保還是沒問題的。

第五名：生肖猴

每天上竄下跳的屬猴的人，說是猴精一點也不為過，屬猴人從來不吃虧，就算是偶爾的利益讓步也除非是他們心甘情願，否則絕對不可能讓你占到便宜。

第四名：生肖馬

屬馬者的大腦功能可是不容小覷的全面，想不明白的問題就交給屬馬人去想吧！他們是很中用的。

第三名：生肖牛

你以為屬牛的人就憨厚老實？其實屬牛者非常聰明，別的不說，就說謀劃這一項，屬牛的人很懂得為自己謀劃前方未知的出路，所以不要被他們的外表騙了。

第二名：生肖鼠

屬鼠的人聰明善鑽營，總是能一眼洞悉事情發展的常理和客觀規律，又能夠事事先發製人，因此屬鼠的人其實是聰明人裡的聰明人，只是有些陰險的味道存在。

第一名：生肖蛇

屬蛇的人最大的特點就是智慧，而且這種智慧還會被他們巧妙地偽裝起來，讓他們看上去老實無害，其實則是滿腹經綸，因此在所有生肖裡，屬蛇的人是最聰明的。（編輯：許苡晴）