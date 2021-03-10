便當菜色什麼最難吃？「12道菜」遭點名 萬人一看激戰了
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 09:47:27
現代人生活步調忙碌，不少人都會選擇方便食用的便當來打發一餐，但也經常有民眾抱怨「菜色很差」、「便當看到這菜色完全沒胃口」。對此，漫畫家葉明軒昨（9）日就點名12道「難吃的便當配菜」，沒想到貼文引發破萬網友分享論戰。
葉明軒在臉書以「給外國人的台灣觀光飲食指南系列」為題發文表示「外國人的你如果在台灣待的時間夠久，各地著名美食已經都吃過了，有幾餐想嘗試看看庶民在吃的便當的話，這裡介紹的一些台灣常見便當配菜您需要先了解一下……」。只見被點名的12道難吃的便當配菜包括「螢光咖哩」、「三色豆」、「滷海帶蘿蔔」、「辣筍/桂竹筍」、「紅燒茄子」、「毛豆炒豆乾」、「豆枝/豆棗」、「紅蘿蔔炒蛋」、「電話線（海茸）」、「洋蔥炒蛋」、「辣菜脯」、「油菜」。葉明軒指出「如果您覺得難吃，這絕對不是文化差異的問題，它就是很難吃！不用擔心說實話會傷害到台灣人感情，因為這些配菜大半台灣人至少都覺得半數以上很難吃，配菜難吃的店家會強調他們的主菜排骨或雞腿炸得多好吃，試圖讓大家忽略配菜，不過便當配菜做得超好吃的店家還是有，但真的是遇到賺到。」沒想到貼文一出，立刻引發不少網友熱議「電話線真的難吃到爆XD」、「螢光咖哩我要笑死了」、「沒吃過好吃的螢光咖哩」、「三色豆已經是基本盤，螢光咖哩真的噁」、「身爲外國人，第一次看到咖喱真的有被驚到，這顏色太猛了吧」、「紅蘿蔔炒蛋超寫實」、「我有次打開便當發現是紅蘿蔔炒蛋、螢光咖哩跟電話線，真的要吐了＝＝」、「真的很難選，全部都很難吃XD」。不過，也有不少網友表示「ㄜ....電話線超美味的」、「除了三色豆以外還好吧」、「除了三色豆以外我覺得其他都還好啊」、「豆棗是天菜好嗎」、「有豆棗的便當我先加一百分」、「毛豆豆干有夠好吃的好嗎！」、「茄子超好吃的＝＝看到配菜是茄子超爽」。（編輯：張嘉哲）