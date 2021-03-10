下樓找不到外送員！女呆等5分鐘 真相同行尷尬：害死人
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 10:52:14
外送平台近日崛起，不少人在家點完餐之後，坐等外送員送上門就能享用美食，不過，近日一名女網友分享自己點餐後，因為不想要外送員爬到五樓於是自己下樓拿餐，但沒想到一下樓卻找不到外送員，其真相曝光之後，引發熱議。
原PO在「熊貓台北」貼文指出「剛剛遇到一件超級瞎的事情，我點完餐之後，想說住在五樓外面又有點飄雨，外送員快到的時候，就傳訊息給我，我告知他我會自己下樓拿，結果我下樓完全找不到外送員在哪邊，想說應該是快到了，滑手機再等一下」。「結果過了5分鐘還是沒看到人，想說熊貓不是都會打電話嗎，就訊息問他說『你在哪』，結果我一看，他沒穿熊貓衣服也沒帶大包站在對面街邊，最扯的是我的餐點竟然在他的車廂......看起來完全不像外送員！重點是，5分鐘前我就在門口看到那個人在抽菸.......這樣的餐點你們敢吃嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「身為同行感到尷尬....」、「沒帶大包沒穿制服直接給他檢舉下去」、「真的是外送員的老鼠屎，超扯」、「難怪不敢打給你，因為他根本不符合出勤規定」、「好扯，檢舉他讓他停權」、「他是要先抽完菸才要打給你吧，可能沒看到你自己下來拿，當場被抓包」、「只能說什麼客人都有，但什麼外送員也都有」、「就是有這種老鼠屎害死我們的，明明多數人都乖乖送餐....」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！