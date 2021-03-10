碩士女衝面試被問「前份薪水」！內行齊指1關鍵：要誠實

面試不論對剛踏入職場的新鮮人或想變換跑道的上班族來說都相當重要，求職前除了得先準備好自己的履歷外，也得思考人資或主管面試可能提出的疑問，以免當下給出了讓彼此不滿意的答覆。近日就有名網友提到，很多公司面試都會問「你上一份工作薪水多少」，該如何回應掀起眾人討論。

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這名網友在PTT發文指出，姊姊朋友的女兒原先就讀某私立科大的英文系，畢業時多益分數有850分起跳，因為想讓自己的學歷看起來能更亮眼，於是決定到韓國攻讀碩士，目前韓文語言能力已經相當通達，但因應新冠肺炎無法繼續待在韓國完成學業，只能返台開始尋找工作。

這名碩士妹在求職時就好奇表示，她發現很多公司在面試這個環節，都會詢問求職者「你上一份工作薪水多少」，自己卻不知道該是老實回應還是能夠多報一點才是妥當回應。而文章曝光後不少網友也紛紛勸說，建議她最好誠實一點，就怕屆時被發現高報會產生不好的印象，「沒工作經驗，就說沒有啊」、「直接拿薪資證明」、「照實回答，我原本3.5要求4.5，核薪變主管職5.6」、「照實回答，29K，要求薪水30K，被笑行情最少也要35K，所以我就拿到35K的薪水了」、「要誠實一點或加一點好，有些公司會去問前公司」。

▲面試被問「上一份工作薪水」該照實回答嗎？網友有不同看法。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

不過也有其他網友建議，如果不打算報高一點卻也不希望透露上一份工作月薪，可以預期年薪來當作回答，「用年薪去報，不好求證又可帶到獎金這塊」、「年終多報，對方查不出來」、「報自己想要的年薪，說有獎金」；若真的不願透露，內行也建議能婉轉回應「你可以說公司薪資是機密，無法隨意公開，貴公司不是也有嗎」、「有跟上間公司簽薪資保密，恕不透露」。（編輯：楊智傑）