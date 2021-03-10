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男「闖紅燈」罰單釣出意外結局！準新娘超崩潰：真的很怕

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 11:26:26｜2021-03-10 11:26:50

▲原PO提到，前男友顛覆她對於情侶的AA制觀念。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲男「闖紅燈」罰單釣出意外結局！準新娘超崩潰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。而近日就有位女網友在網路上表示，自己收到一張「男友載著別的女生闖紅燈」的罰單，這讓原PO超崩潰，一問之下更屌出了意外的結局，讓她直言「真的很害怕」，引起熱議。
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▲許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「男友闖紅燈的罰單拍到載女生」的文章表示，「跟男友已經論及婚嫁，交往快十年了，前幾個月收信看到一張闖紅燈的罰單，後座很明顯不是我，是一個染頭髮的女生」，原PO更直言「雖然拍的不是很清楚，但能確定褲子鞋子機車是男友的」，而原PO也忍了一個月才跟男友攤牌，沒想到男友卻回覆「機車是借他國中同學騎」，但原PO卻意外發現「在一起十年那個人的名字我根本沒聽過！」這也讓原PO擔心「真的很怕男友在外面找小三...」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不要怕，他就是找小三」、「罰單上面不是會有拍照的時間嗎？妳確認一下當時他怎麼跟妳報備行蹤的呀，如果妳做不到100%相信是他朋友載，那就不要結婚，十年很長，但餘生更長」、「連政府都在幫妳了，妳還不醒」、「有時候第六感很準，如果他的手機是iPhone可以查他的行蹤，再來是我覺得他的態度應該是他要主動證明騎車的不是他本人，而不是情緒勒索強制別人相信他，信任不是口號，信任是用行動建立起來的」、「如果你男朋友是用蘋果，『設定-隱私權-定位服務-系統服務-重要位置』，去看看那個時間點他在哪裡，相信自己的直覺吧，不要用他很愛我或是在一起已經十年、論及婚嫁這種話來安慰自己」。（編輯：王柏文）
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