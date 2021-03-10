台北4400元雅房能住？女驚吐4特點 過來人嘆：生不如死
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 11:44:39｜2021-03-10 11:45:17
許多台灣人因為離鄉背井在外唸書或工作，除了借助外地親戚或宿舍外，經常得選擇透過租房的方式找到能夠居住的地方。而如何在滿滿的租房市場中找到符合自己預算範圍、 CP 值又高的房子時常讓不少人頭痛，而近日就有網友在網路上表示疑惑「台北4400元雅房能住嗎？」更接著列出4個特點，過來人看完後紛紛直言「會生不如死」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家租屋最不能接受的點是什麼？」的文章表示，「現在在台北市租房子越來越貴，但每次在網路上還是看到超多奇葩新聞，什麼三千多雅房的看起來不是超恐怖，就是頂加七樓要爬到何時」，原PO更接著說「跑去租屋網站條件設定大安區5000以下，其實也不算少還有一百多筆，甚至還有網站還列出來低於行情4600，我實在不敢住」。原PO更歸納出4個「頂加要爬很高」、「租的是床位沒有私人空間」、「房子老舊」和「雖然還是在台北市但離市中心很遠」特點，直言「雖然說大家標準本來就不一樣，說不定願意住房租五千以下的人就是不在意這些缺點，我自己是不太行，而且如果有室友的話，要跟那種煮完東西瓦斯爐菜汁都不擦，冰箱東西常放到壞掉發霉的，或洗完澡卡一堆頭髮不清的人住真的不行，是我要求比較多嗎？還是說其實滿正常的？」此篇文章一發出，立刻引起大量過來人網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「這種真的很可怕...」、「我看過台北五千的雅房，浴室窄小到就剛好只能一個人，站進去的空間完全無法轉身，然後還有詭異的對室內走廊窗，根本像監獄，共用的廚房噁到鍋子水槽都有廚餘...」、「這種便宜的可能可以短期吧，有些臨時調動或是受訓，試用期來台北的會住」、「住過六千雅房真的生不如死哈哈哈」、「這種都沒有對外窗，還有老舊斑駁發黃壁紙超噁，廁所是那種舊式紋路的磁磚，看起來好髒」、「住過北投四千，所有東西都在發霉，沒有冷氣熱爆，隔壁房客抽菸，味道從插座縫隙傳進來，雖然是大廈但用桶裝瓦斯，瓦斯放在自己房間窗外，所以每次換瓦斯一定要進出我房間」。（編輯：王柏文）