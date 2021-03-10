台積電職缺搶破頭？內行曝「真實狀況」：隱藏勝利組是他
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 12:11:44
有「護國神山」之稱的台積電，讓不少求職者擠破頭想爭取入職機會。不過就有網友好奇「為何有人說裡面的人想離開，外面的人又進不去」，隨後也有內行人揭露其中的「真實秘辛」。
一位網友在PTT上發問，「台積電以台灣來說算福利不錯的公司嗎？大家都說基本的福利都會給，當然工作會比較累，但是以全台灣來說，到底算不算好公司啊？以前是聽說台清交成才能進，有的人說設備工程師私立大學就行了，又有人說裡面的人想離開，但是聽說很多人面試內推還進不去，到底是怎回事？」隨後也有不少內行分享看法，「做一年的薪水，外面其他工作要做3~4年，當然搶著做」、「普通，但是台灣職場畸形，操你不給錢的一堆」、「進聯發科難度當然比台積電高多了，光徵的人數就差很多」、「GG有技術員，二專就能當了，外包掃地也是進啊」。而過去也有人在巴哈姆特論壇提出相似問題，當時就有在台積電上班的網友表示，「我是設備，進入台積電，得捨棄生活品質才能賺這個錢，真正隱藏版勝利組是非產線單位」、「台積工程師通常都找四大四中碩士以上的，而且工程師也有細分要輪班跟不用輪班的職缺」。（編輯：潘毅）