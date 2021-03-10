接單後現賺3倍！外送員收「超爽訂單」笑歪　同行羨慕炸

外送服務愈來愈便利的現在，只要隨手一點美食、手搖杯就能夠送上門，更有民眾利用外送服務平台來購買超商生鮮食品或日常用品。不過你看過點外送只是為了「一罐水」的訂單嗎？日前有名外送員就收到了這筆訂單，成功送達後果真收到了比外送商品多近3倍的外送費，讓不少同行笑稱「有錢人喝的水就是這麼樸實無華」。

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這名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享這筆訂單，他表示9日當天他收到一筆餐點內容只有一罐「鹼性竹炭水2500ml」瓶裝水的訂單，價格只要25元，當下傻眼的他也忍不住懷疑是否有漏點數量、點錯的可能，「我原本以為是乘10！結果真的只有一瓶，然後送六樓有電梯可坐」。

▲客人只點了一罐2500ml的罐裝水。（圖／臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

外送員開心表示，這是他目前送過最便宜品項，而且跑了這筆訂單後也成領到66元的外送費，幾乎是商品近3倍的價格，送完這筆號稱「最爽的訂單」後，他也不禁好奇直呼「我只是好奇，這樣的利潤到底是？不過感謝客戶、感謝主」。

▲外送員也貼出費用明細開心表示賺到了。（圖／臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

不少同行看到這筆「天上掉下來」的訂單也羨慕表示「好好哦！」、「賺到了」、「有錢人喝的水就是這麼樸實無華」、「我猜是其他訂購的品項沒貨被刪除了」、「我只知道外送平台方便了很多不想外出的人，一定有他的市場存在」，另外也有外送員分享「我送過茶葉蛋一顆50塊，這顆應該特別香」、「我送過橡皮擦+1支筆的」、「送一包衛生棉到商場廁所，從7-11走到商場廁所30秒，57塊」。（編輯：楊智傑）