買牛奶見一排詭異數字！眾嚇「過期9年」 真相長知識了
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 13:13:10
我們去購買食物或者飲料時，都會特別注意「保存期限」的問題，尤其像是優酪乳、牛奶這類乳製品，保存期限通常不會太長，因此消費者都會特別查看。不過，近日就有網友發現買牛奶時看到瓶身有一排「詭異數字」，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「有人知道牛奶瓶子上面這個數字代表的意思嗎哈哈哈」只見貼出的照片中，一瓶瑞穗麥芽牛奶的英文名下方有個「2011/2008」看起來應該是與年份相關，但實際作用卻讓人看了霧煞煞。貼文一出，網友紛紛狂猜答案「2008年製造，2011年過期？」、「保存期限到2011？過期9年多欸」、「我還真的沒注意到上面有這個數字欸」、「是麥芽糖的色號嗎？」、「還是是牛的生平？」、「摩斯密碼」、「終於有人替我發文問了」。而也有網友表示自己曾經也有同樣疑惑，於是便私訊瑞穗牛奶的臉書粉專「請問包裝上面這一串數字是什麼意思？以前好像沒看過」；結果專業人士則回應「這代表瑞穗鮮乳這品牌是在1998年面市（開始投放市場），而前方的數字則為該規格的牛奶在2009年開始販售。」因此按照原PO的數字解答即是這款牛奶是2008年的品牌，而麥芽口味則是2011年開始販售，大家不要再誤會是保存期限囉！（編輯：張嘉哲）