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2房型「廁所在主臥」格局超怪？過來人揭真相：這樣正好

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 13:22:45

房間
▲2房型「廁所在主臥」格局超怪？過來人揭真相。（是意圖／翻攝自pixabay）
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，而近日就有網友在網路上表示疑惑「廁所在主臥的格局是不是超怪？」沒想到對此就有過來人揭露了真相，直言「這樣正好」，引起熱議。
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▲ 過來人網友們紛紛揭露這樣格局設計的真相在於「小家庭、夫妻帶孩子正好，適合這種格局的房子要正常生活不尷尬很親密的人」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「有沒有廁所做在主臥，格局很奇怪的八卦？」的文章表示，「就算是兩房的房型，通常浴室也會做在外面，最近竟然看到有房子把浴室做在主臥，這樣如果屋主想分租一房出去減輕負擔，不是很不方便嗎？」原PO更接著點出致命的缺點「房客要去洗個澡就要經過主臥，會不會看到一些不該看的東西啊？還是被主臥的人看到不該看的東西？這樣設計除非另外一間房間小到無法擺床，根本就無法睡人，只能堆一些東西」，最後原PO也表示「這樣的房子是不是不能用正兩房的房子來算價格啊，買這樣的房子是不是眼光不太好啊？有沒有相關的八卦呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
過來人網友們紛紛揭露這樣格局設計的真相在於「小家庭、夫妻帶孩子正好，適合這種格局的房子要正常生活不尷尬很親密的人」，甚至更有人點出多種用途「一個主臥、一個書房阿」、「小間的位置改一下，浴室就能開門了」、「另一間牆面開洞就可以進到浴室了阿，這不難」、「這種就適合小倆口的格局」、「想愛愛進主臥，不想就去睡小套房，這是對女性而言最佳的房間啊」、「這就沒打算兩人世界以上的房子啊，另一間房間是工作室書房什麼的，放個床在那邊做一個可以讓別人來住的假象」。（編輯：王柏文）
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