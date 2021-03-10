哪款手遊超推？學生妹求建議 網狂讚《天堂M》：升等快
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 14:30:00
宅在家不知道要幹嘛是否都會無聊的心慌？因此近日就有一位女網友在網路上PO文求助表示「最近無聊想玩遊戲又擔心會不會玩得很累」，沒想到大量網友卻紛紛力推一款手遊，直言「其實練等超快，還可以跟家人一起玩」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「最近無聊想入坑手遊」的文章表示，「想看看各位有什麼建議可以給我呢？偶爾玩一下，畢竟想消遣一下」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論推薦《天堂M》，不過原PO也點出她心中的疑惑，「但聽說要有夠雄厚的資金，而且這種遊戲從頭開始練，是不是會很吃力」，但過來人玩家們卻紛紛分享自己實際玩遊戲的經驗，並安慰原PO「完全不用擔心」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「因為爸爸喜歡玩，所以一起玩，我們都無課金（指在遊戲中用現金購買資源）」、「跟對人就好玩，盟友一個月抖內一萬鑽的路過，高階法書都不用錢」、「剛也想入坑這個」、「《天堂M》現在有王族、騎士、妖精、法師、龍騎士、黑暗騎士、黑暗妖精，這幾種職業可以玩」、「《天堂M》練等升級蠻快的，只是要常掛機，找對地方練，不然會被殺」，更有網友推薦比較好操作的玩法「推暗騎，超強，命中高」、「建議去認證服吧，至少掛機不會一直被搶怪，但不管在哪服都要有掛到一直被殺的心理準備，無課70藍變王子」、「裝備就一開始慢慢打一些東西賣，不然每個月簽到也有送」、「推認證服，因為要雙認證，至少不怕打不到怪」。實際上，由遊戲橘子代理韓廠NCSOFT開發的手遊《天堂M》，日前宣布，四大經典職業【重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版】於3月3日14:00開放預先登錄，完成登錄可取得獨家虛寶獎勵。並同步開放【職業轉換】對「騎士」及「暗黑騎士」有興趣的玩家們敬請把握。而本週《天堂M》也特別釋出新副本追加活動：【召喚寒冰不死鳥】於3月3日至3月10日每日20：10，「象牙塔的入口」將出現「寒冰不死鳥」與手下，成功擊殺可取得「寒冰不死鳥福袋」與天幣，開啟機率性獲得「寒冰系列英雄級裝備」、「受祝福的對武器施法的卷軸(刻印)」、「英雄製作秘笈(刻印)」等稀有裝備及道具。（編輯：王柏文）