搭小黃見副駕有陌生人！女一問「身份」秒安心：有點浪漫

不少民眾遇到無法自行開車或懶得駕駛的時候，會因便利性而選擇搭乘計程車，而隨著科技日新月異，許多國內計程車業者也搭配超商機台或綁定手機App，只要動動手指就能指定地點叫車，更能選擇上車人數或是否願意共乘。不過日前就有名女網友利用手機叫車，卻發現計程車副駕駛座上有陌生人讓她當下相當傻眼。

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這名女網友在社群論壇

《Dcard》

上發文提到，自己原本利用可選定上車人數的叫車程式指定好了駕駛，沒想到停在眼前的車輛副座卻莫名多了一名「乘客」，困惑的原PO還核對了系統告知的車牌，確認無誤才敢上車，接著一問才知道原來副駕駛座的乘客是司機的老婆，這個新鮮經歷也讓她忍不住直言「雖然不知道可不可以，但有種陪你一起上班的浪漫」。

▲原來副駕上的不是其他陌生乘客而是駕駛老婆。（圖／翻攝自《Dcard》）

文章曝光後意外釣出不少有著類似經驗的網友出面回應，有網友就認為其實看到司機的老婆在車上也不太影響乘車體驗，「也可能怕無聊吧，畢竟空車等人的時候感覺都滿無聊的，我看到的不是在睡覺就是跟其他司機聊天。不過如果在不打擾客人搭乘的前提下，我倒是不反對這夫妻可以增加相處時間的模式」、「哪有差，反正妳也沒朋友陪妳坐車」、「其實這樣蠻好的啊！如果只有我自己一個人搭車，車上只有我跟司機會不太自在也尷尬」。

此外，網友就指出自己也搭過同一名駕駛的車輛「我也搭過這台，當時是晚上，嚇得我以為是鬼」、「沒認錯好像搭過，阿姨會幫忙消毒，他們也不會喧嘩，車大也開的滿舒服安全的，我自己覺得OK」，另外也有網友分享親身經驗「我爸以前開計程車也都帶我姐」、「以前也碰過戴自己兒女的司機」、「可能順便載老婆去哪裡吧，我爸工作也會開車，有時候要去的地方我媽想去我爸會順便載她」。（編輯：楊智傑）