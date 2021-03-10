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女懷孕遭準公婆「逼驗DNA」！男友僅淡回1句　全場秒氣炸

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 16:17:52

懷孕、家庭、生小孩
▲一名女網友意外懷孕，卻遭到男友家人質疑，要求她肚中孩子要驗DNA。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
進入婚姻若不受到對方父母的祝福，恐怕會過得相當辛苦！日前一名女網友表示，與男友交往4年，最近意外懷孕，沒想到男方父母卻強硬要求「驗DNA」，而男友反應更是讓她心寒，完整遭遇曝光也引發眾多網友怒火。
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一名女網友在臉書社團《靠北老公2.0》發文，透露自己與男友交往4年，男方家人卻不喜歡她，本以為交往一段時間情況就會改變，沒想到近期意外懷孕，她仍備受婆家的人質疑，甚至要求驗孩子的DNA，若確定是兒子的種，才准許原PO嫁進去。
▲男友父母卻強硬要求「驗DNA」，而男友反應更是讓她心寒。（圖／翻攝《靠北老公2.0》）
▲男友父母卻強硬要求「驗DNA」，而男友反應更是讓她心寒。（圖／翻攝《靠北老公2.0》）
更殘忍的是，原PO問心無愧，但「感覺被懷疑，心裡還是會鬱悶」，男友聽完卻只冷回一句「就照長輩的意思做」；又想到未來結婚還要住進婆家，原PO也憂心「老公的錢被婆婆管著，我不想讓我老公為難，但是又不想委屈了自己，該怎麼辦呢」。
完整遭遇曝光後立刻掀起關注，不少網友也紛紛感嘆「我覺得，驗可以，婚後你們搬出去，不然之後，妳沒一天能安寧」、「婚後他和他家人也不會把你當家人，你永遠會是個孤軍奮戰的外人，這樣的婚姻還需要結嗎？」「太羞辱人了，討厭是一回事，但用這種事羞辱人又是另一回事」、「這種老公嫁過去苦的是自己，如果生下來自己帶也不用讓他們家見小孩」、「婚前把錢都交給母親的老公，婚後呢？妳看清楚想清楚」。（編輯：潘毅）
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