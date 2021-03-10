女用完洗衣球喊不再買！「致命原因」婆媽全認同：真的傷
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 15:38:45
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，也是有不少人依舊堅持使用「洗衣精」等清潔衣服的用品。近日，就有網友分享自己用洗衣球遇到的困境，貼文引發熱議。
原PO在「團購誰說便宜沒好貨」貼文指出「大家一直推薦洗衣球，那天逛賣場就買回來用看看，一開始用覺得還蠻方便的，但自從我男友某一次去打球回來之後，從此決定用完這一盒洗衣球就不要再買了」。「原因是，如果有流汗的衣物根本就不能放，如果放太久會發出屍臭味一般的臭味，可是洗衣球只洗一件衣服跟褲子真的太浪費，價格成本比洗衣精還要高，小資族在外要是這樣浪費，洗衣服的費用會爆衝！」貼文一出，網友紛紛回應「竟然有人的考量點跟我一樣....我兒子籃球隊，滿身大汗回來，放洗衣籃一天就超臭，完全沒辦法用洗衣球洗，太浪費」、「還是洗衣精實用，要洗多少衣服就倒多少的量」、「洗衣服太少用洗衣球真的很傷荷包」、「我自己住每天都有運動，但是衣服真的不能放，放兩天房間就臭到爆，用洗衣球真的太浪費」、「流汗的衣服不能放+1，洗衣球還是適合沒在運動的家庭XD」（編輯：張嘉哲）