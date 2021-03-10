差點上錯床！雙胞胎愛上雙胞胎　4人同住曝「超羞」真相

在印尼西爪哇省有一對雙胞胎兄弟愛上另外一對雙胞胎姊妹，而這兩對情侶近日更在同一天完成婚禮，形成相當特殊罕見的2對雙胞胎夫妻。不僅如此，他們婚後4人更同住一個屋簷下，也因為男女雙方都長得非常神似，他們也向媒體坦承，曾經發生誤認過另一半的糗事。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《太陽報》報導，印尼雙木丹鎮（Sumedang）有位20歲的男子艾萬達（Ellwanda Julianop Hidayat），在讀書時認識了19歲的拉妮（Rani Nurhaeni），倆人很快地陷入熱戀，之後過了一段時間，倆人才知道對方原來都有一個雙胞胎兄弟、姐妹。

後來經過倆人牽線，艾萬達的弟弟艾溫迪（Ellwindi Junianfi）和拉妮的妹妹麗娜（Rina Nurhaeni）也經常和哥哥姊姊一起出門約會，經過相處後倆人也成功在一起了，於是4人就這樣發展成兩對感情穩定的情侶。弟弟艾溫迪也表示，女友姊姊拉妮曾故意玩「交換伴侶」，伴成妹妹麗娜，讓艾溫迪完全搞不清楚誰是誰，但自此以後便有了4人一起結婚的念頭。

▲在印尼有一對雙胞胎兄弟愛上另外一對雙胞胎姊妹，而這兩對情侶近日更在同一天完成婚禮，形成相當特殊罕見的2對雙胞胎夫妻。（圖／翻攝自 Doon Tivi YouTube）

雖然曾經遭受鄰居的流言蜚語，但他們也笑著表示，雖然有時候會把自己的另一半搞錯，兄弟倆的父親也常常誤認，把大媳婦叫成二媳婦，不過他們也強調，現在的生活過的很快樂，且消息在當地一曝光，不僅讓他們受邀參加電視節目錄影，也讓他們瞬間一炮而紅，成為當地名人，但也有部分網友認為，他們還是要分開住，以免日後產生更多問題。（編輯：郭佩蓉）