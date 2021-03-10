蔡英文首度談藻礁 籲不要互相攻擊也非路線之爭
記者胡宥心／台北報導
2021-03-10 15:48:58
珍愛藻礁公投連署通過門檻，引發社會對於中油在桃園的第三接收站的討論。總統兼任黨主席蔡英文今天在中常會內首度提起藻礁爭議，蔡英文表示，最近受到矚目的第三接收站，也是因應能源轉型趨勢，落實推動。在2016年執政之後，他們已經大幅修改前政府的232公頃開發面積，現在只剩下原規劃的十分之一。
蔡英文說，這幾年來中央地方合力，投入包括觀新藻礁在內的桃園27公里海岸保育。接下來，他們更要規劃成立基金，針對全台多處藻礁，推動系統性的保育工作。蔡英文表示，社會對三接站議題，仍有些不同的意見，但她強調，能源轉型是共同目標，「這不是路線之爭，是天然氣和藻礁，是減煤、減空污和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇。」蔡英文說，將會要求黨公職持續和關心的團體、朋友溝通。保護家園是共同使命，大家的目標一致，只是選擇的實現方法或許有些不同。請大家不要相互攻擊、不要相互傷害。抱持理性，努力溝通，一定可以共同尋求出解決的方法，一起度過能源轉型這一關。桃園市長鄭文燦今特地在中常會上談藻礁爭議，鄭文燦說，本來馬政府規劃235公傾，民進黨上台後，縮到只剩23公傾海岸土地。且現在三接明年底完工，已經不是要蓋不蓋的階段，而是已經通過環評且動工，2023年趕上大潭供氣，大約佔發電量的6％。鄭文燦表示，三接站現在改成在外海接收，環團認為影響海域生態，提出要遷到台北港，但新北市府跟市議會都反對， 經濟部評估說填海造陸、環評等要11年。且台北港到大潭電廠40公里，陸地管線經過八里、林口、蘆竹、大園、觀音等，沿線居民會抗爭問題；走海底管線 是淡水、中壢區漁會的漁船作業海域 ，影響海底魚礁， 任何方案都有生態影響要評估。鄭文燦強調，網路上一直說總統過去參觀藻礁曾寫「珍愛藻礁」字樣， 他當時就特別跟環團代表說，觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查。大潭有中油三接案，要等環評結果。媒體都說總統以前承諾珍愛藻礁，現在背棄承諾， 但他特地緩頰強調，大潭藻礁因為三接案，前市長吳志揚沒把它劃為保護區，他接任後因為正在環評沒劃為保護區， 那時就說等告一段落，會好好保護藻礁，請大家放心。