網問「喝牛奶要乳牛一直懷孕」？內行曝正解　全場長知識

牛奶富含許多營養價值，也是許多民眾喜愛的蛋白質與鈣質來源，不少家長會習慣到超市、大賣場等地購買鮮乳提供家中大小飲用。不過你有想過日常生活中常喝到的牛奶是怎麼來的嗎？最近就有名網友在PTT提出疑問，意外掀起熱議，更有網友長知識後直言「我以後會好好珍惜牛奶的」。

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這名網友今（10）日表示，自己近日才得知乳牛媽媽產奶的過程，「原來乳牛不是能無限一直擠一直擠，也是要懷孕才有奶欸，這算常識嗎？你們都知道喔？」，該討論串底下也有不少網友長知識後留言表示「所以有人主張牛奶是給小牛喝的不是給人喝的」、「肉蛋奶這些食物生產過程，一般人不要知道的太深入，不然會有罪惡感」、「就因為這樣，所以不浪費食物是最基本的，每次看到浪費食物做奇怪實驗的youtuber我都覺得很難過」。

那麼乳牛不懷孕可以產牛奶嗎？事實上，根據畜產試驗所新竹分所人員在「

農業知識家網站

」回答指出，一般乳牛必須經由發情，配種，受精懷孕，分娩，才可以生產出牛奶，正常需要花費大概15至18個月的時間才能從小飼養到小姐牛（大女牛），而且還得符合體重達350公斤以上的條件才會開始進行泌乳作業。

▲乳牛必須經過 配種，受精懷孕，分娩，過程才能產出牛奶。 （圖／取自《Pixabay》）

相關人員會在大女牛正常的繁殖生理週期呈現穩定發情時，以人工授精的方式注入公牛的冷凍精液，或由成熟的種公牛進行自然配種，直到精卵順利結合、受孕成功並經歷281天的懷孕期產下牛寶寶後，大女牛成為牛媽媽便會開始產牛奶。

專家也指出分娩後的乳牛每天約能產生20公斤以上的牛奶，泌乳期則能維持約300天。而這些正在泌乳的乳牛必須再等待其產後子宮、卵巢機能回復正常後，再度呈現穩定正常發情期方可再進行配種、受精懷孕、分娩等程序，此外在分娩日前60天左右也需進行乾乳（不泌乳）作業讓牛媽媽休息。

▲想喝到營養、健康的牛奶並不容易！（示意圖／翻攝自 pixabay ）

此外，該篇PTT文章也有網友回文指出，「大多數人可能都以為乳牛跟肉牛不一樣，只要產乳就好了，但實際上是到最後都會宰殺掉」、「所以這些乳牛的壽命，很有可能甚至比不過各位家裡養的貓狗，即使這些乳牛在自然界中能活到20年，但被人類這樣操也就只活個六七年而已，所以大家不只吃牛肉時要感恩，連喝牛奶時都要感恩啊」。（編輯：楊智傑）