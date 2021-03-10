公司主管位子都「超隱密+屏風」？網吐2文化差異：當然要
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 16:30:59｜2021-03-10 16:33:32
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。而近日就有一名網友在網路上表示「公司主管的位子是不是都『超隱密+屏風』？」對此就有網友吐露出了2種文化差異，直言「當然要」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼主管的位子都那麼隱密？」的文章表示，「身為主管職，就是應該要做員工的表率，除了加班加到十點是基本外，更應該要讓大家看到自己螢幕都是在做公司交辦的事項，這樣員工才會心服口服」，原PO更接著說「怎麼好像大部分的主管，都是坐在辦公室裡隱私最好的位子，晚走是晚走啦，但有沒有在認真上班我也不知道，這樣子叫我怎麼能夠心服口服呢？到底主管在那個隱私最好的位子，都在幹麻？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「如果你是主管你會想讓大家看到你在幹嘛嗎？當然不會！」、「主管當然是要爽一點，大家才會想當啊」、「有些主管簽合約或是討論決策時需要有點隱私啊」，甚至更有人點出2個文化的差異，分別為「日式辦公室」和「美式辦公室」，「日式辦公室真的不如美式辦公室，日式都三張桌橫的，其他都直排三張分別是部長、課長、課長，這樣的壓力大於一般只有屏風的美式辦公室」。（編輯：王柏文）