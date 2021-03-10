網購褲子沒瑕疵！下秒竟掉出「帶血OK繃」 全場急喊退貨
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 16:39:03
現代人生活便利，經常都會選擇上網購買東西，但網路購物風險多，有時甚至因此引發消費糾紛。近日，就有網友在網路上買了兩件褲子，收到時也沒有任何問題，但試穿過程卻掉出一塊「OK繃」，讓她相當反胃，貼文一出也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，日前在網路上購買了兩件褲子，好不容易到貨了，她也馬上檢查商品有沒有瑕疵、遺漏，只見都沒有問題，原PO就開心的試穿新買的褲子，沒想到這時竟掉出一塊膚色OK繃，她也相當疑惑「我沒受傷啊！這是？」最誇張的是，OK繃中間的紗布還有紫紅色血跡，很明顯是已經用過的OK繃，這讓原PO感到不舒服，猜測是賣家受傷貼OK繃，包貨時不小心一起包進去的，她也好奇問「有人也有網購，然後收到受傷的ok蹦之類的？」許多網友看到也相當驚訝，「有血太噁了吧，說不定是別人退貨又寄給你」、「衛生方面實在堪憂啊，真的很母湯欸」、「我買某大網購有實體店的衣服，裡面有牙線棒」、「我會直接丟掉，再請賣家寄一件新的」、「我會直接丟掉，用酒精瘋狂消毒手」、「我還遇過有蟲的，超可怕」。另外，也有貼心的網友提醒，「原PO如果選擇換貨，可以先找一下這件褲子是否有小瑕疵，像是線頭、縫線等等部位，並拍照存證，確保賣家補寄回來的褲子不是同一件，也記得開箱要全程錄影才可自保」。（編輯：許智超）