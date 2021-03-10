送錯超不吉利！「8種禁忌禮品」大公開　專家再曝1招解套

送禮送得好，換得一時半刻笑靨如花，送不好，記恨一年兩年時有所聞，這難處就在於，其實送禮就是人際互動眉眉角角的具象化，從禮物可以看出對方心中你的位階，也可以看出對方隱隱約約想要表達的意涵，塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就公開了「8種禁忌禮品」，讓不會送禮的你，先降低標準，送不好可以原諒，至少有心，送錯禮物表錯情、觸霉頭，就要負荊請罪了，先釐清哪些東西不能送，總不會錯吧！
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禁忌物，不怕一萬就怕萬一首先，當然就是惡名昭彰的「時鐘」，送鐘送鐘，讀起來就是送終，除了真的去葬禮，實在想不到可以送時鐘的對象，就算他沒想到這晦氣諧音，看到時鐘也會傻眼。 除了時鐘之外，諧音系列還包括送「傘」，聽起來像送散、送「鞋」則聽起來像是送邪。另一大類別則是引伸義系列，像是不送「刀」，因為刀屬於暴戾之物，且有一刀兩斷的聯想。不送「帽子和手帕」，因為這都是葬禮會出現之物，不送「鏡子」，因為感情易碎，不送「蠟燭」，因為敬神拜鬼，不送「錢包」，意即把財庫送人。想法轉個彎，巧思能過關如果真的想送名牌鞋孝敬女友，真的想買菜刀送給廚師好友，真的想買香氛蠟燭送給公司同事那怎麼辦，最簡單也最有效的破除霉氣方法就是「叫他給錢」，給個1元、5元，把送轉變為買，兩人密謀一下騙了老天，享受得到心儀禮物的快樂。又或是搭配法，想送鐘但不想送終，那就搭配本書吧，活脫脫成了個「有始有終」。若要送給心儀的對象，老師也分享了，「要送男生重實用，要送女生重氣氛」，實用很簡單，他喜歡登山，就送個登山包，喜歡打電動，就送個遊戲把手，男人就是這麼簡單。至於氣氛，聽起來困難，但其實只要把握「生日必送蛋糕、情人節就送花束、長輩可送泡腳機，重點在於驚喜」，直接70分起跳。知福惜物、斷捨離另外有一種送禮情境既輕鬆又溫馨，就是送朋友小孩成長過程需要的東西。無論是新品，又或是自己小孩使用過的二手書、二手娃娃車，都相當受到收禮者的青睞。若是二手的舊物品，其實是吉利又環保的選擇，因為對小孩來說，使用其他哥哥姊姊的舊物品，含有「快快長大」的寓意，父母收到這些物品，必定感念在心，畢竟這是送禮者願意給孩子用的，絕不會是不好的東西。也順便將自己家中捨不得拋棄的好東西，一次斷捨離給需要的朋友，釋放自家的空間。送禮，本乎一心，帶著真誠的祝福、希望對方愉快的心情，躲掉禁忌的物品，多多練習，荷包雖然會變瘦，但說不定也能培養出「斷捨離」的低慾望生活模式呦，祝福你很快就能成為送禮達人。（編輯：郭佩蓉）【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】