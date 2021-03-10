送錯超不吉利！「8種禁忌禮品」大公開　專家再曝1招解套

送禮送得好，換得一時半刻笑靨如花，送不好，記恨一年兩年時有所聞，這難處就在於，其實送禮就是人際互動眉眉角角的具象化，從禮物可以看出對方心中你的位階，也可以看出對方隱隱約約想要表達的意涵，塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就公開了「8種禁忌禮品」，讓不會送禮的你，先降低標準，送不好可以原諒，至少有心，送錯禮物表錯情、觸霉頭，就要負荊請罪了，先釐清哪些東西不能送，總不會錯吧！

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公開了「8種禁忌禮品」，送錯超不吉利。（示意圖／取自unsplash）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公開了「8種禁忌禮品」，送錯超不吉利。（示意圖／取自unsplash）

《塔羅牌老師艾菲爾》