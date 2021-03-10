騎機車速度快為何寧願搭捷運？乘客吐「2敗筆」：贏了啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 16:59:01
台灣大眾運輸工具發展日趨完善，有些縣市有捷運、客運公車等等，往返各地都非常方便，尤其捷運精準的下車點，成為不少人上班上課通勤的必備工具。不過，就有網友討論「不想搭捷運的原因」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「高雄捷運通車到現在，我只有試乘時候去搭過，但從開始收錢就沒有花錢搭過了，可能是因為我想去的地方離我家太近了，像上次從後驛去堀將逛街，逛完之後再去瑞豐夜市吃東西，來回就要花60元，60元可以在瑞豐買到3雙襪子！」。「相對如果騎機車的話，騎車油錢也省不少，所以我還是會選擇騎機車，常常看到人家說高雄人改不了騎機車的習慣，感覺好像是我們錯了一樣，是因為高雄人路痴很少，這些離家近的地方當然就會選擇騎機車，在這不景氣的時代，誰要多花交通的費用」。貼文一出，網友紛紛回應「高雄的路真的太好騎了，捷運是給觀光客搭的」、「主要是目的地都離捷運站要再走段路，騎機車較快+省錢多了」、「交通工具沒有誰對誰錯，我在台北也都是騎機車趴趴走」、「南部機車機動性真的比較高」、「北部也是都騎機車啊，確實比較快啊」、「搭捷運還要進站出站等人，超慢的」。不過，也有人提出其他觀點「騎機車通勤風險比較高也是事實，雖然比較快但騎車過程不能做自己的事情」、「雖然騎機車較快，但捷運實在是安全又舒適」、「能做自己的事情就贏了啊，長途的更不用說」、「之前主管說騎車40分鐘，搭捷運一小時才到公司，他選擇捷運，因為舒適又能做自己的事情」、「機車人包鐵本身風險就比較高，而且頭髮會亂」。（編輯：張嘉哲）