差點撞破！玻璃擦「太乾淨」遭主管狂念 照片讓千人跪了
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 17:54:09
行行出狀元！無論從事什麼行業，都會有專業及價值存在。近日，就有清潔人員被主管抱怨，「玻璃擦太乾淨，讓外送員差點撞上」，這讓她聽了相當無言，貼文一出，也讓網友不禁直呼「還真的沒看到玻璃！」
原PO在《爆怨公社》表示，自己是一名清潔人員，但剛剛櫃臺行政小妹告知她，「主管說玻璃擦太乾淨，中午送便當的沒看到有玻璃，差點把玻璃撞破」，讓她感到相當無言，接著也貼出「外送員差點撞破」的那片玻璃照片，只見照片根本看不出來玻璃在哪，完全跟地板的反光連成一片。貼文曝光後，許多網友也非常驚訝，「等一下，玻璃在哪裡？」、「還真的沒看到玻璃」、「太優秀也是困擾」、「可以幫我把玻璃圈起來嗎…」、「太強，求訣竅XD」、「厲害了，這照片我看不出有玻璃」、「好扯喔！職人不是叫假的」、「這是透過玻璃拍地板」、「真的太乾淨了⋯⋯佩服」。不過，也有人建議，「貼個橫向的logo貼紙，會比較安全，看起來真的很像沒裝玻璃一樣」、「玻璃還是得貼貼紙...撞到真的很痛」、「建議玻璃門可以貼上一截霧面貼，看過外送員撞到流鼻血的」、「其實這樣很危險玻璃上要貼警示」、「門的旁邊沒貼標示牌，稍微沒注意就會撞上」、「早晚會被撞破，貼個貼紙吧」。（編輯：許智超）