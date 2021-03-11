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房市／台南房貸最高在這條路　身價翻漲

生活中心/綜合報導

2021-03-11 08:30:00

聯徵中心
▲聯徵中心去年第四季資料顯示，中西區是台南房貸金額最高的區域。（圖／NOWnews資料照片）
根據金融聯徵中心資料，去年第四季全台南房貸金額最高在中西區，且是首次突破千萬元；資料也顯示，區內中華西路二段、華平路的貸款金額都在1500萬上下。在地房仲指出，中華西路屬外環道路，早期「身價」並沒有這麼高，但隨著機能發展，且觀光客與南科工作族群漸增，外環道路的便利性更為凸顯，路段沿線新大樓3房平車總價都需1200萬起跳。
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金融聯徵中心統計去（109）年第四季房貸申貸資料，台南市中西區平均授信額度1017萬，是各區房貸金額最高的區域，這也是中西區首次房貸金額破千萬；中西區房價最貴兩條路是中華西路二段，平均授信額度1698萬，華平路則是1446萬。
信義房屋台南民生店店長韓秀蘭認為，中西區本就是市中心區域，房價相對高，之所以成為全市最貴行政區，與機能、交通路網、建設等優勢愈加被凸顯有關。
以中華西路為例，其實早年該路段屬外環道路，「身價」並沒有這麼高，例如聯徵中心資料就顯示，自2010年第二季有中華西路二段的申貸資料以來，截至2017年以前，各季的房貸金額都未超過千萬元，多落在450至750萬之間，但隨後屢屢上漲，至去年第四季已達近1700萬。
韓秀蘭說明，該路段因可以連接安平，往南能銜接86快速道路，交通便利性對外地客、南科族群有吸引力，機能漸漸發展之下，使新大樓房價走揚，目前標準品3房平車總價至少1200萬起跳，更不用說透天、店面、土地等物件，才使整體房貸金額相當高。
韓秀蘭表示，在房市大環境帶動下，加上台南中西區、安平區一帶未來會有捷運、遊艇區、運河星鑽區等建設，能夠吸引外來客與南科族群，因此，房貸金額破千萬預估也將成為常態。
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