渣男全退散！俄羅斯上校徵「劈腿前任個資」：抓他來當兵

俄羅斯軍隊在今年3月8日國際婦女節張貼了一段影片，呼籲俄國女性們將那些劈腿、偷吃又逃避兵役的「渣男們」個人資料提供給軍方，如此一來軍方就能將這些前男友們找出來徵招當兵，更逗趣表示「會將他們在軍中服役訓練成真正的好男人」，影片曝光後掀起外界熱議。

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根據《泰晤士報》、《每日郵報》等外媒報導，俄國這名63歲的上校赫羅莫夫（Yury Khromov）在今年國際婦女節時於在

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上傳了一支影片，鼓勵俄羅斯女性們將逃避兵役又劈腿的前男友個資與社群媒體帳號提供給軍方，軍方查證後會將這些「渣男」徵召入伍，更稱這是送給俄羅斯女性的小禮物，「希望真正能保護到你們的不只是軍方，就連你們自己也能成為自己的保護者」。

▲俄軍於國際婦女節上傳這支影片掀起網友討論。（圖／翻攝自IG:@leningrad__region）

報導也指出俄羅斯每年約會徵召26.3萬名18至27歲的男性公民入伍，但因俄軍兵營霸凌事件頻傳，也有許多民眾利用各種方式試圖躲過兵役。赫羅莫夫上校也在影片中表示「請記住，唯有服過兵役才是真男人」。有女網友也立刻留下前任資訊，呼籲俄軍派遣他到北極的基地駐紮，也有婦女留言表示「請把我的前夫帶到軍隊，幫助他蛻變成真正的男人」、「為什麼只招前男友？」。

事實上，俄羅斯男性公民必須在軍中服滿一年役期，女性雖然不須服兵役但軍中仍有女性士兵、軍官，報導中也提到俄軍會於每年國際婦女節在軍中舉行「臉部戰術偽裝競賽」。（編輯：楊智傑）