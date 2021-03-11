房市／買新屋若太早退租 面臨無處住窘境
生活中心/綜合報導
2021-03-11 18:00:00
買房是人生大事，買房之後的裝潢更是關乎日後的生活品質，不過許多首購族因第一次買房沒有經驗，沒有抓好原租屋處的退租時間與新購房屋的入住時間而徒生困擾，專家表示，原屋若要退租，最好在原訂裝潢所需工期外，再預留一個月以上的緩衝時間，並避開年前裝修潮，降低延遲完工風險。
民眾吳小姐購屋後，詢問工班裝潢工期約需一個月，算準時間後，為了節省原租屋的租金，抓定時間退租，退租後工班才說明，因手上仍有其他裝修案執行，因此無法馬上動工，但原有房屋退租在即，若是在新家施工期間遷入，不僅有粉塵困擾，更有安全疑慮，最後只好臨時另找工班，才能在指定時間搬入新家。退租的時間如何抓最合適？大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡對此表示，在抓退租的時間，最好在與設計公司、統包商、工班詢價時，就要問需要多少工時，在工期之外，至少要預留緩衝一個月以上的時間。郎美囡表示，除了裝潢前期溝通、繪圖就需要一段時間，開始施工後更可能有許多無法預期的狀況，例如，夏天碰到颱風天無法製作、連續下大雨無法施作、鄰居對施工有意見等，完工後，也需預留時間針對施工尚未完善的部分調整。尤其去年交易熱絡，許多自住購屋族都有裝潢需求，知名度較高的裝潢公司，配合的工班調度人力都需時間；郎美囡進一步說明，工班普遍會有拖延情形，例如工班可能同時間接了企業裝修較大的案件，而企業裝修多有合約規範，交件時間嚴謹，居家裝潢金額較小的案子，工班可能就利用零散時間來施作，若沒有在合約上明定罰款，大多能拖就拖。而裝潢的時間點，也會影響預留時間的多寡，尤其碰上年底的時間點，更是裝潢旺季，信義房屋南屯店店店長杜得琳說明，過年前後通常是裝潢高峰，購屋民眾普遍會希望能在新家過新年，因此派工也較不易。杜得琳建議，盡量不要選在年底11、12月才開始與設計公司洽談，因年前案件量大，較易有拖延施工的情形，建議農曆春節過後再找設計師開始裝修工程，工程會較有效率。