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有錢任性？百萬新車「丟停車場」積灰塵　網揭背後故事

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 18:03:20

▲這輛車在停車場從新車放到舊，車上積了厚厚一層灰塵，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書）
▲這輛車在停車場從新車放到舊，車上積了厚厚一層灰塵，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書）
這是輛有故事的車？有網友分享了一張照片，照片中可以看見一輛百萬級休旅車在停車場顯然已經停放多時，車身上積了厚厚一層灰，還有路人在上面塗鴉，但卻不見車主蹤影。照片曝光後引發熱議，網友議論紛紛，更有許多人推敲背後故事，直呼不單純。
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原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文，笑稱「有錢就是任性，羨慕」，隨後分享了該輛車子的照片。只見原本潔白嶄新的車身，如今蒙上厚厚一層灰，還有路人在引擎蓋上寫著「不開給我開」字句，車前擋風玻璃也被畫上太陽白雲房子的畫作，一輛本應載著主人在路上馳騁的車子，如今卻無奈成為路人調侃的畫紙。
▲有錢就是任性？沒人開的百萬新車引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書）
▲有錢就是任性？沒人開的百萬新車引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書）
原PO補充「記得這台剛交車完就停在這個位置到現在了」，更強調車上留言不是自己寫的。網友紛紛在底下留言回覆說，「可惜一台好車」、「有錢真好」、「灰塵包膜」、「很有錢錢」。
還有內行網友查出車籍狀況，該車確實是去年出廠的新車，一切紀錄都正常，也沒有貸款。有人猜測背後緣由，「也許出國，遇疫情不想回來」、「可能是太多台車，忘記有一台放在這裡了」、「剛交車總部就被抄了」、「我前公司的人資，勤務中被警察帶走，聽說是因為貪污收回扣問題，至今他的車都還在公司停車場長灰塵」。大家議論紛紛，不過車主究竟為何買了車後又不開，還是沒有解答。（編輯：倪浩軒）
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