老公下班累到不講話！人妻聽「7字」喊憂鬱　網一看戰翻

夫妻之間的感情問題千百種，想要維持長久的婚姻關係勢必得在相處過程中不斷溝通，彼此互相磨合妥協。近日有名新婚一年的女網友就無奈表示，自己的老公因為每天下班相當疲憊，幾乎不主動與她講話聊天，這對整天在家處理家務、帶著小孩的她來說也感到極度困擾，兩人的爭執過程曝光後也掀起兩派網友論戰。

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這名人妻在社群論壇

《Dcard》

上紀錄這段經歷，她解釋自己和老公結婚才一年，對ˋ方每天下班後卻都不主動與她聊天、對話，「我也知道上班很累，可是我在家裡帶小孩也很累，每天只能跟嬰兒說話或者自言自語，沒有朋友可以聊天，每天等著老公下班回來，我只是想找他聊天好像真的很難」。

不僅如此，原PO也吐露心聲直言自己就像是個保母，老公下班從來不會與她分享工作發生有趣的事，下班一直玩手機看影片、偶爾顧一下小孩，「每次都說『不高興就回娘家』不要回來了，說我一直找他吵架，很累幹嘛一直要我說話，好像真的沒我也沒差」，這些冷處理的對待方式也讓她感受愈來愈差，更坦承表示「我快得憂鬱症」。

▲結婚才一年老公的表現就讓她直呼「快得憂鬱症了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

兩人的相處模式曝光後也掀起許多網友論戰，其中就有不少網友支持原PO，認為男方的行為不合格「懷疑老公到底是做什麼工作的，可以累成六親不認」、「那妳就直接回娘家阿，讓他知道沒有妳的感覺，如果連這樣都不聞不問就可以考慮離婚」、「我覺得還是帶小孩回娘家吧，千萬不要丟下孩子，孩子應該會有陰影，回娘家稍微把小孩托給信任的家人照顧，自己偶爾放鬆一下找朋友聊天」、「帶小孩比上班還累好嗎給他帶一天試試」。

不過也有網友站在男方立場解釋，「老實說我自己也不太會胡亂跟女友分享生活中無聊或瑣碎的事，但是我女友很愛講也都會問我，我雖然配合她但是其實沒有很喜歡這樣」。此外也有過來人建議「好好試著溝通看看吧，我爸媽就是因為都沒說話最後離婚了」、「建議妳可以多多聯繫以前的朋友 講電話也好，他上班很累懶得想話題是正常的，妳要有自己的生活可以跟他分享，不能總是渴望別人給妳，要自己為自己打算」。（編輯：楊智傑）