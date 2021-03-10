面試狂吹「我很強」！男錄取隔天秒消失 同事曝超扯真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 18:26:44
求職必須經過當事人與雇主間的溝通面試，才能知道彼此合不合適。不過就有網友無奈分享，之前一位「8年級」年輕人誇張的求職過程，文章曝光也瞬間掀起網友共鳴。
一名網友在臉書《爆怨公社》上講述無奈遭遇，「我也是8年級的，但有些年輕人真的很瞎！應徵工作叫女友打電話？說因為他電話沒繳錢所也沒辦法打，來了之後也不斷吹噓自己多厲害，還炫耀『上一間店的時候，客人都指名要吃他炒的菜』」。沒想到錄取後第一天上班，此人就不見蹤影，直到下午才到店裡表示「因為又去面試別間工作，時間趕不上，手機又沒有辦法打，所以早上才沒來」，而店家老闆也心軟「年輕人給他一次機會」，決定繼續錄用。原PO也開玩笑對這位新人說「明天不會再遲到了吧？」對方更信誓旦旦表示「絕對準時到」；不料而第二天，仍然不見此人蹤影，這也讓原PO感嘆，「通常一開始把話說得很滿、把自己說的很厲害的都很烙賽」。而事後這位放鳥仁兄，非但沒有任何解釋，還跑來加他臉書，不禁讓原PO傻眼「到底在想什麼啊？」完整過程曝光後，瞬間引發眾多網友感嘆回應「通常說自己很厲害的，我都聽聽就好」、「一堆這種爛咖不分年次啦」、「做服務業久了，通常來應徵說太多話的人，都是唬爛居多，反而那種安靜的會來上班」、「之前還遇過3個一起來應徵，都一個樣」、「明顯是猴子來應徵」。（編輯：潘毅）