最資深愛台老外！空英創辦人彭蒙惠：台灣是顆鑽石
The China Post/綜合報導
2021-03-10 20:30:00
The China Post報導，「台灣就像顆亞洲的鑽石，雖然面積小，但各個角落都光彩奪目，散發耀眼光芒。」空中英語教室創辦人彭蒙惠女士形容道。
在台灣深耕超過70年的彭蒙惠於週三上午參加由台北市立文獻館所主辦，位在西本願寺廣場的「吾愛台灣－愛台灣的外國人特展」開幕式活動。呼應此次特展主題，高齡95歲的彭蒙惠表示，自己待在台灣超過70年，她回想到剛來台灣時，這片土地還在發展中，許多人面臨著病痛，在二戰結束的大環境下，台灣相較於國外復甦的更快。彭蒙惠直截了當地點出，「台灣最大優點就是人們非常願意改變、願意學習。」 她也提到，台灣是個美麗的地方，儘管「全世界有非常多很美的地方，但地方不是最要緊的，最重要的是人。」彭蒙惠女士奉獻台灣英語教育超過一甲子的時間，她逗趣地分享道，在她初來乍到的時代，中山路上甚至還能看到水牛在逛大街。她表示，自己不但會說中文、閩南語、甚至還會說原住民語，然而，不管講什麼語言，最重要的是我們要能溝通，而大家彼此之間溝通連結就建立在我們都是這個美麗島嶼的一份子。 最後，她強調，臺灣人包容度非常高，且來過寶島的人都一致認同台灣人非常友善。「不管講什麼語言，我們都是住在台灣的人，我們都是台灣人。」「吾愛台灣——愛台灣的外國人特展」即日起到4月8日早上十點到下午五點開放民眾前往參觀。展覽分為三大展區分別是「愛台灣的外國人們」、「超越百年的情感」、「High-Five愛台灣」，展出馬偕、白寶珠、斯文豪、巴爾敦、蘭大衛與連瑪玉、八田與一等等對台灣做出無私貢獻的外國人們的事蹟。