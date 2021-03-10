最資深愛台老外！空英創辦人彭蒙惠：台灣是顆鑽石

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▲空中英語教室創辦人彭蒙惠女士今(10)日出席「吾愛台灣——愛台灣的外國人特展」盛大開幕儀式。(The China Post)

她也提到，台灣是個美麗的地方，儘管「全世界有非常多很美的地方，但地方不是最要緊的，最重要的是人。」

▲空中英語教室創辦人彭蒙惠女士今(10)日出席「吾愛台灣——愛台灣的外國人特展」盛大開幕儀式。(The China Post)

「吾愛台灣——愛台灣的外國人特展」即日起到4月8日早上十點到下午五點開放民眾前往參觀。展覽分為三大展區分別是「愛台灣的外國人們」、「超越百年的情感」、「High-Five愛台灣」，展出馬偕、白寶珠、斯文豪、巴爾敦、蘭大衛與連瑪玉、八田與一等等對台灣做出無私貢獻的外國人們的事蹟。